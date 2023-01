3 trucchi rubati agli chef per cucinare il brodo perfetto: piatto leggero sì, ma gustoso!

Cosa c’è di meglio che rifocillarsi con un bel brodo caldo di carne in inverno? Scopriamo come prepararlo alla perfezione grazie ad alcuni trucchi rubati agli chef di professione.

Il brodo di carne è un piatto leggero e ottimo da cucinare se vuoi riprenderti dalle abbuffate delle feste appena trascorse. Molti lo odiano perché ritengono che non abbia un gran sapore. Ebbene, se sei tra questi e seguirai i consigli che ti daremo cambierai idea immediatamente. In questa guida sveliamo i 3 trucchi rubati agli chef per cucinare il brodo perfetto.

Non salarlo per nessuna ragione

Siamo abituati a mettere fin troppo sale in tutti quanti i piatti che prepariamo. A volte è però deleterio, come nel caso del brodo. Il sale non permette agli ingredienti di rilasciare completamente il loro sapore. Il risultato? Un brodo insipido.

Non devi mai salare il brodo. Né prima della cottura, né durante, né dopo. Scoprirai che è la cosa migliore da fare quando lo assaggerai e ti renderai conto della differenza.

Mai far bollire l’acqua

Nessun brodo dovrebbe essere preparato con acqua calda o fatto bollire. Immergi tutti quanti gli ingredienti in acqua fredda e fallo scaldare lentamente a fiamma rigorosamente bassa. La temperatura di cottura deve aggirarsi sempre tra gli 80° e gli 85° gradi massimi e non superarli. Ricorda, inoltre, di far cuocere il brodo in una pentola in ghisa o in terracotta. In questo modo lo farà in modo più uniforme.

3 trucchi rubati agli chef per cucinare il brodo perfetto: ricorda sempre di mettere il coperchio

Non togliere a lungo il coperchio dalla pentola quando prepari il brodo. Così facendo rischieresti infatti di far evaporare l’acqua e di intaccarne il gusto. Puoi alzare il coperchio solo di tanto in tanto e unicamente per controllare lo stato della cottura. Meglio ancora se riesci ad evitare anche solo di fare ciò.

Se vuoi preparare un brodo perfetto dovresti infatti munirti di una pentola dotata di un coperchio trasparente. Quest’ultimo ti permetterà di capire a che punto sia la cottura senza doverlo necessariamente rimuovere. In questo modo, evaporerà meno acqua possibile.

Dopo aver seguito questi consigli ti renderai conto che il brodo di carne non è affatto il piatto insipido. Probabilmente, sbagliavi soltanto a prepararlo. È difficile non amare questo piatto così leggero e gustoso, adatto a tutte le occasioni. Se ne avanza un po’, valuta di riutilizzarlo in cucina. Buttarlo sarebbe davvero uno spreco!