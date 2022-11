Mai buttare le capsule del caffè e i fondi perché sono utilissimi in casa e cucina

Ultimamente sembra che ovunque ci si giri, i prezzi siano aumentati improvvisamente per ogni bene. Oltre alle stangate in bolletta di luce e gas, anche le materie prime e l’oggettistica per la casa cominciano a diventare oltremodo cari. Ecco, allora, che per far fronte a questa impennata del costo della vita dovremo ingegnarci con qualche soluzione di riciclo creativo. Sono infatti moltissimi gli alimenti e oggetti che quotidianamente finiscono nel secchio ma che in realtà sono un piccolo tesoro per la casa. Ad esempio, bucce di frutta e agrumi o magari i vecchi fiori secchi del terrazzo sono preziosissimi per profumare la casa in modo naturale e a costo zero.

Altro scarto alimentare spesso sottovalutato sono i fondi del caffè, utilissimi anch’essi contro i cattivi odori ma anche per il giardino.

Riciclo intelligente

I fondi del caffè, infatti, sono un ottimo fertilizzante da utilizzare sulle piante del terrazzo o del giardino, ma non finisce qui. Se per esempio avessimo il problema dei cattivi odori in macchina possiamo munirci di qualche fondo del caffè, metterlo dentro ad un collant vecchio e riporlo nel portabagagli. Questo darà un’inebriante aroma di caffè alla macchina.

Per chi invece non utilizza la moka ma la classica macchinetta del caffè sa quante capsule finiscono nel cestino non sapendo il geniale utilizzo che possiamo farne.

Scopriamo allora perché non dovremmo mai buttare le capsule del caffè.

Sarà capitato a tutti di aprire un vasetto di marmellata e riporlo in frigo e, nonostante ciò, ritrovarlo con un velo di muffa. Bene, le capsule del caffè eviteranno questo fenomeno. Quello che dovremo fare sarà svuotare le capsule, e lavarle con cura. A questo punto avremo ottenuto dei piccoli contenitori per conservare la marmellata congelandola. In questo modo avremo sempre una piccola porzione da parte da mangiare a colazione o per merenda.

Ecco perché non dovremmo mai buttare le capsule del caffè

Basterà avvolgerle nella carta stagnola e per poi riporle nel freezer e scongelarle al bisogno. Ma le capsule del caffè possono fungere da contenitore per qualsiasi cosa come ad esempio brodi vegetali o di carne. Dopo aver fatto il nostro brodo, per evitare di utilizzare quelli industriali con conservanti e addensanti, basterà versare del brodo nelle capsule lavate. Così come per la marmellata sarà sufficiente congelare il tutto per avere a disposizione la quantità di brodo di cui abbiamo bisogno.

Tuttavia è necessario fare attenzione nello scongelamento. Infatti le capsule, così come tanti altri materiali, non possono andare nel microonde.