A volte le nostre condizioni di salute sembrano del tutto normali ma può capitare, invece, che non lo siano. Tutto ciò è possibile e soprattutto reale se si guardano le statistiche nel Mondo. In effetti, la salute può essere a rischio, con quella che è la malattia silenziosa che colpisce diverse persone ma molte non sanno d’averla.

Una malattia diffusa

Si tratta di un ispessimento delle arterie e di un loro irrigidimento, con perdita di elasticità. Gli esperti ritengono che l’arteriosclerosi o/e aterosclerosi, sia la causa della maggior parte delle malattie cardiovascolari e provoca nelle fasi avanzate, infarto e ictus.

I sintomi e fattori scatenanti dell’arteriosclerosi

I sintomi premonitori della malattia non ci sono, per cui molti ne soffrono senza saperlo. In effetti, come detto prima, i sintomi evidenti sono un ictus o un attacco di cuore. Quando questo avviene, è già troppo tardi.

Ci sono, poi, dei comportamenti sbagliati che possono portare alla malattia. Fra i più noti abbiamo il fumo, consumo di cibi grassi d’origine animale, l’ipertensione, l’eccesso di alcol, la vita sedentaria, sovrappeso, eccesso di sale e di zuccheri, l’età. Sono questi i fattori che anche in giovane età possono mettere le premesse all’arteriosclerosi.

Prevenire l’arteriosclerosi

Il modo migliore per evitare l’insorgere di questa malattia, è proprio la prevenzione. Alimentazione e sport sono due punti cardini. Ciò che è più importante è praticare una dieta bilanciata. Bisogna limitare i cibi grassi d’origine animale, che provocano un aumento del colesterolo cattivo.

Fare attenzione all’assunzione di zuccheri attraverso gli alimenti, che scatenano la risposta insulinica e portano al diabete.

Un altro cibo che fa aumentare di peso è l’alcool, tra cui il vino. La misura giusta è di non superare i 2 bicchieri di vino al pasto principale per gli uomini e uno al giorno per le donne. In effetti l’alcool si trasforma in grasso e provoca l’aumento di peso.

Anche il sale è un alimento da monitorare. Mangiare con poco sale significa introdurre la giusta quantità di sodio nel nostro organismo. Il sale provoca ipertensione, una situazione che conduce all’indurimento delle arterie.

Molto importante è anche seguire un’attività fisica moderata. Almeno 30 minuti di passeggiata al giorno, meglio se nei parchi o a contatto con la natura. In questo modo si riduce lo stress e il corpo poco per volta ritrova la sua agilità.

Prevenire l’arteriosclerosi si può, mentre curarla è molto più difficile.