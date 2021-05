Le misure che il Governo sta adottando per incentivare l’imprenditorialità sono numerose ed interessano in particolare i soggetti in difficoltà finanziaria. È il caso ad esempio dei titolari del reddito di cittadinanza che potranno ricevere un beneficio addizionale di importo variabile. Ecco l’imperdibile bonus statale fino a 4.680 euro per questi cittadini che vogliono mettersi in proprio nel 2021. di seguito analizziamo i dettagli principali e le modalità necessarie alla richiesta del sussidio economico extra.

Un importante incentivo per avviare una propria attività di impresa

I beneficiari del reddito di cittadinanza che decidono di avviare una propria attività riceveranno un sostegno economico da parte dello Stato. Nello specifico, i possibili beneficiari della misura saranno coloro che intendono avviare una delle seguenti imprese: attività autonoma; società cooperativa o una impresa individuale. Tale sostegno si garantisce solo a coloro che entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza avviano una simile iniziativa. Questo è quanto si chiarisce all’interno del testo di decreto presente in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 15 maggio 2021.

Ecco l’imperdibile bonus statale fino a 4.680 euro per questi cittadini che vogliono mettersi in proprio nel 2021. Il beneficio addizionale che si potrà erogare corrisponde ad un anticipo di 6 mensilità del reddito di cittadinanza. L’importo dunque varia in base a quanto percepisce il singolo richiedente e ad alcuni specifici requisiti. Come specifica il testo della misura, il limite massimo erogabile corrisponde a 780 euro mensili per 6 mensilità. Pertanto, facendo un rapido calcolo, si evince che il sussidio massimo erogabile corrisponderebbe teoricamente a 4.680 euro. Ma attenzione a non trascurare anche la mensilità in cui si decide di mettersi in proprio.

Il percettore del reddito di cittadinanza che decide di avviare una propria attività di impresa, riceverà un bonus addizionale dallo Stato. Il sussidio si riserva a coloro che presentano l’istanza entro i primi 12 mesi di fruizione del suddetto reddito. Ai requisiti sopra elencati se ne aggiungono altri che interessano i limiti di fruizione dell’incentivo.

Potranno richiedere l’addizionale coloro che:

fanno parte di un nucleo familiare che fruisce del RdC;

avviano una attività di impresa, lavorativa autonoma o cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC;

fruiscono per la prima volta del beneficio addizionale.

Inoltre, chi nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale ha cessato un’attività autonoma, impresa individuale o quota capitale non può richiedere il bonus. Gli interessati potranno inoltrare domanda all’INPS tramite il modello COM Esteso. Sarà l’INPS a stabilire l’ammontare della quota addizionale in base ai dati formali e a provvedere all’erogazione della stessa.

Approfondimento

