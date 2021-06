In questi giorni di calore e umidità molti stanno pianificando le vacanze al mare. Il nostro Paese offre migliaia di chilometri di costa, spiagge di tutti i tipi e possiamo scegliere tra quattro mari.

Molti adorano andare al mare per nuotare, abbronzarsi e praticare sport acquatici come lo snorkeling.

Nel nostro Paese esistono località marittime meravigliose che nulla hanno da invidiare a mete esotiche e prestigiose, come per esempio la misteriosa spiaggia nera che si trova in questa località.

Una meta 100% italiana

La meta di cui parliamo oggi è in Italia, nella regione Puglia, ma potrebbe essere nei Caraibi, alle Maldive o nel Mar Rosso. Questa località ha un mare cristallino ricco di vita subacquea e fondali bassi che possiamo esplorare.

Stiamo parlando di Manfredonia, località pugliese nella zona del Gargano, perfetta per gli amanti del mare e degli sport acquatici. A Manfredonia il fondale è particolarmente basso e la fauna marina è molto varia.

Ecco dov’è questa spiaggia italiana in cui sembra di essere nel Mar Rosso e possiamo nuotare con i pesci a due passi dalla riva

Se siamo appassionati di snorkeling potremo goderci la vita subacquea di un parco marino a pochi passi dalla riva.

Con un boccaglio, una maschera e delle pinne potremo osservare i pesci e le piante subacquee senza spendere soldi per le immersioni. I pesci sono a due passi dalla riva.

Inoltre la località di Manfredonia è situata in una zona turistica molto ben servita, ricca di servizi e di strutture che potranno rendere la nostra vacanza davvero indimenticabile.

Per fondali da sogno non dobbiamo andare all’estero per forza, anche le nostre coste offrono sorprese incredibili, che reggono il confronto con i Caraibi e il Mar Rosso!