Si pensa che il porridge abbia addirittura contribuito fortemente allo sviluppo della razza umana. Nella prima età della pietra, l’allattamento dei bambini durava per anni poiché la vegetazione e le carni crude erano troppo dure da masticare per i giovani dentini. Perciò utilizzare un cereale, solitamente l’avena, ma anche il farro, ammollato nel latte, forniva il cibo perfetto per consistenza e nutrimento per effettuare lo svezzamento. Largamente diffuso nei paesi nordici, in Italia, lo stiamo scoprendo solo recentemente. Il suo sapore non sapore tipico e la consistenza “papposa”, finora non aveva riscosso un grande successo. Di seguito però, saranno riportati tre procedimenti che faranno cambiare idea anche ai palati più scettici. Ecco 3 modi per preparare una colazione sana energetica e golosa a base di porridge più un utile suggerimento per conservarlo.

Ricetta base

Scaldare in un pentolino 180 ml di latte, quello vegetale per vegani o intolleranti al lattosio, andrà benissimo. Unirvi 25 gr di fiocchi di avena. Questi possono essere finemente tritati per una consistenza più cremosa oppure lasciati a pezzi grossolani se piace sentirli sotto i denti. Mescolare e attendere il bollore, proseguire la cottura per 2-3 minuti. Aggiungere un cucchiaio di sciroppo d’acero, vaniglia o cannella. La base del porridge è pronta.

Ricetta con semi di zucca e cioccolato

Guarnire a piacere con semi di zucca, pezzetti di cioccolato fondente e granella di mela essiccata.

Ricetta esotica

I più golosi potranno aggiungere cacao, mandorle e scaglie di cocco. Il sapore ricorderà quello di un goloso cioccolatino. Un gusto decisamente estivo.

Ricetta overnight

Per i più pigri e pratici. Si chiama overnighs, il metodo più furbo per consumare il porridge. Lo si prepara la sera prima e non necessita di cottura. Gli ingredienti base sono gli stessi, semplicemente lasciandoli riposare tutta la notte in frigo, si amalgameranno e ammorbidiranno senza bisogno del calore del fuoco. Due suggerimenti per renderlo ancora più goloso e sano: aggiungere lo yogurt greco che contrasterà la dolcezza degli ingredienti e renderà il tutto più cremoso e avvolgente. Aggiungere i semi di chia che lo renderanno super food per eccellenza. Questo tipo di porridge si serve freddo e sarà possibile conservarlo in frigorifero per tre giorni. Al mattino si mescola e si guarnisce con frutta fresca di stagione. Ecco 3 modi per preparare una colazione sana energetica e golosa a base di porridge più un utile suggerimento per conservarlo.