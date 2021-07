Nei mesi clou della pandemia il Mondo e la vita si sono fermati, tutti noi siamo rimasti barricati in casa e abbiamo ridotto al minimo le interazioni umane e le uscite. Uno dei pochi lati positivi del periodo di confinamento obbligato è stata la diminuzione drastica degli incidenti stradali, in montagna e sul lavoro.

Pian piano che la vita torna alla normalità, però, i dati sugli incidenti sono anche tornati alla normalità, a volte sono addirittura aumentati. A differenza di quello che in molti credono, certe azioni sono molto pericolose. Per questo oggi vogliamo parlare di qual è la prima causa di morte per i giovani fino ai 35 anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Rischi da non sottovalutare per vivere bene e a lungo

Uno dei lati positivi del mondo contemporaneo è la ampia consapevolezza della nostra salute, il livello di igiene altissimo per tutti e il progresso della medicina contemporanea. Grazie a questi fattori, la vita di tutti noi non solo si è allungata di molto, ma è anche migliorata moltissimo.

Ora che grazie ai vaccini e ai farmaci le infezioni sono state quasi del tutto sconfitte, sono insorti nuovi problemi come i tumori e le malattie neurodegenerative. Per quanto riguarda i giovani, però, queste non sono le prime cause di morte, a differenza di quello che molti possano pensare.

Come riportano gli enti preposti, la prima causa di morte per i giovani sotto ai 35 anni sono i traumi causati dagli incidenti stradali.

È incredibile ma è questa la prima causa di morte per i giovani fino a 35 anni

Non il suicidio o le malattie, ma proprio gli incidenti hanno questo triste primato. C’è qualcosa, però, che tutti noi possiamo fare per ridurre questi tragici numeri. Innanzitutto, è importantissimo fare sensibilizzazione, dobbiamo educare i giovani alla guida sicura, all’astensione dall’alcol e al rispetto del codice della strada. Come abbiamo visto in questo articolo l’alcol potrebbe essere pericoloso per la nostra salute.

Dobbiamo, inoltre, sempre essere molto prudenti una volta che guidiamo, anche se noi rispettiamo le regole, là fuori molte persone non lo fanno e per questo dobbiamo fare moltissima attenzione, ne va della nostra vita.

È incredibile, ma è questa la prima causa di morte per i giovani fino a 35 anni.