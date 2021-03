Non migliorano solo la qualità dell’aria di casa e il benessere psicofisico di chi la abita. Le piante ci circondano di good vibes! Si tratta di vibrazioni molto positive, che fanno bene all’umore e allo spirito.

Esistono delle scuole di pensiero che ritengono che le piante, stimolandoci sensazioni positive, ci aiutino ad ottenere buoni risultati nella vita o, più semplicemente, a sentirci meglio con noi stessi.

Piante del buon umore, piante che portano soldi, che allontanano le energie negative e, addirittura, che aumentano il romanticismo! Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Oggi abbiamo deciso di parlare di alcune piante dai poteri inaspettati: il gelsomino, la menta piperita, il giglio e il bambù della fortuna. Vediamo insieme perché queste piante sono perfette per portare energia positiva e romanticismo in casa.

Il gelsomino

È un afrodisiaco molto potente e andrebbe tenuto in camera da letto. È definita “la pianta delle coppie”. Poiché le rafforza e ne aumenta il romanticismo. Inoltre attira le energie positive e sviluppa il buon umore.

Menta piperita

Si dice che attiri la prosperità economica. È da sempre la pianta preferita dai superstiziosi perché allontanerebbe l’invidia e il malocchio. La menta piperita è anche conosciuta come “la pianta della salute”, per la quantità di effetti benefici sul corpo. Ha proprietà depurative, balsamiche e antisettiche. Ed è molto utilizzata anche nel settore cosmetico.

Giglio

Il giglio è la pianta nota per il suo fiore candido ed elegante. È la pianta della fecondità e della prosperità. E anticamente la sua presenza era attribuita ad una nuova nascita.

Dona uno stato di serenità a chi decide di tenerla in casa. Proprio per questo, è ottimo da tenere in camera da letto. Poiché allevia l’ansia e concilia un sonno tranquillo e rigenerante.

Bambù della fortuna

È una pianta molto utilizzata nella cultura orientale. Nonostante il nome, non è un vero e proprio bambù, poiché è più adatto a vivere negli ambienti interni.

Secondo i principi del feng shui, questa pianta porta fortuna e serenità nelle case in cui è ospitata. Trasmette tranquillità e pace interiore alla casa. Inoltre le sue linee perfettamente geometriche la rendono un complemento d’arredo molto elegante.

Ecco perché queste piante sono perfette per portare energia positiva e romanticismo in casa.