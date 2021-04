La cena è quasi finita, gli ospiti sono felici e hanno gustato con il sorriso ogni pietanza. Manca solo la frutta e stiamo preparando delle deliziose fragole di stagione condite con un po’ di zucchero, ma ci distraiamo e finiamo per condirle troppo. Vediamo che gli invitati fanno fatica a mandarle giù. Sprofondiamo così in un profondo imbarazzo.

Se ci facciamo prendere la mano e roviniamo una pietanza perfetta con eccessivo condimento, non disperiamo: le nonne hanno un rimedio anche per questo. Dobbiamo subito prendere un frutto che abbiamo sempre nel cassetto del frigo. Bastano poche gocce di questo frutto per salvare un pranzo o una cena rovinati con troppo condimento e far tornare il sorriso ai nostri commensali.

L’alleato numero uno per ogni disastro in cucina

Per il 90% dei disastri che combiniamo ai fornelli abbiamo un alleato che ci toglierà dai guai. Stiamo parlando del limone. Il limone non è solo un frutto, ma è una vera e propria manna dal cielo. Il suo succo ha poteri smacchianti e disinfettanti. Con un po’ di limone possiamo: lavare i vetri, sgrassare i fornelli, ammorbidire le setole della scopa, far brillare i piatti. Inoltre, questo agrume è capace di catturare odori e sapori troppo forti. Ecco perché non c’è nulla di meglio di qualche goccia di limone per salvare un piatto eccessivamente condito.

Bastano poche gocce di questo frutto per salvare un pranzo o una cena rovinati con troppo condimento

Torniamo alle nostre fragole. Se ci rendiamo conto di aver fatto un disastro con lo zucchero dobbiamo subito aggiungere qualche goccia di limone. Regoliamoci con un cucchiaino: riempiamolo fino all’orlo e aggiungiamolo alla pietanza. Poi assaggiamo. L’acidità del limone assorbirà lo zucchero e migliorerà il sapore altrimenti compromesso del piatto. Lo stesso rimedio vale anche per i piatti troppo salati. Inoltre, in pochi sanno che ingerire sale e limone è un vero toccasana per accelerare il metabolismo.