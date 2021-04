Capita spesso di consumare conserve, passate nonché fagioli o altri legumi in barattolo. Tuttavia una volta terminati c’è sempre il problema di dove riporli e a volte capita di fare un’ammucchiata di barattoli che ingombrano le nostre case.

A volte, non si sa mai che possano tornarci utile. Essi infatti sono degli ottimi contenitori ideali per le conserve, per mantenere inalterati gli alimenti. Ne esistono di tutte le forme e dimensioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È incredibile il motivo per cui tutti stanno mettendo dei barattoli di vetro in giardino sarà impossibile buttarli

Oggigiorno inoltre fortunatamente siamo nell’era della differenziata ed è dunque anche semplice smaltirli riponendoli negli appositi cassonetti. Tuttavia, oggi siamo anche molto bravi a ricavare qualcosa di utile da ogni pezzo di scarto.

Davvero è incredibile il motivo per cui tutti stanno mettendo dei barattoli di vetro in giardino, sarà impossibile buttarli. Ma vediamolo insieme: dai barattoli di vetro per esempio possiamo ricavare delle pratiche e graziose lanterne da giardino, ma anche da interno.

Occorrente

Barattoli di vetro;

tea light LED;

diamanti sintetici, reperibili nei negozi di decoupage e fai da te;

pistola per la colla a caldo.

Procedimento

Al principio di tutto è necessario pulire in maniera impeccabile i barattoli, per eliminare ogni residuo di etichette e sporco. Così che la colla a caldo possa meglio aderire alla superficie del barattolo. È possibile effettuare la pulizia del barattolo con dell’alcool da strofinare esternamente.

Applicare le pietre colorate o i diamanti sintetici, con il lato piatto rivolto verso il barattolo con l’uso della colla a caldo. Questo permetterà una maggiore tenuta. Un consiglio è quello di non decorare il barattolo fino all’orlo altrimenti risulterà difficile chiuderlo. E per una maggiore riuscita è possibile applicare le pietre in maniera sfalsata. Il gioco di colori che attraverserà le pietre ricorderà un mosaico e renderà le nostre serate in giardino più incantevoli.

Mettere all’interno la tea light LED e il gioco è fatto. La lampada è pronta per illuminare i nostri giardini. Il fascio di luce che oltrepasserà le pietre darà al nostro giardino un’atmosfera incantevole e sognante, rallegrando le nostre serate.