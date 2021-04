Chi di noi non ha mai sentito madri o nonne raccomandarci di non uscire mai di casa con i capelli bagnati, anche durante l’estate? Sembra che uscire con i capelli bagnati sia causa dei peggiori malanni: dal torcicollo, al raffreddore, alle emicranie. Curiosamente però, la regola di non uscire con i capelli bagnati sembra una convinzione tutta italiana: all’estero le persone non hanno problemi a passare quasi direttamente dalla doccia alla strada, senza curarsi dei capelli gocciolanti.

Viene spontaneo quindi chiedersi se le madri e le nonne abbiano ragione, oppure se si tratti di una sorta di superstizione medica.

Ecco cosa c’è di vero nella credenza che non bisogna uscire di casa con i capelli bagnati.

Non è vero che uscire con la chioma bagnata ci fa ammalare

Per la gioia di tutti gli adolescenti troppo pigri per mettere mano all’asciugacapelli, sembra che in realtà non ci siano vere conseguenze negative se usciamo di casa con i capelli bagnati. Certamente non sono i capelli bagnati a causare raffreddori o emicranie. Ed evitando colpi d’aria e asciugando accuratamente le orecchie scamperemo anche a torcicollo e dolori all’orecchio. Questo, tuttavia, non vuol dire che non occorra utilizzare qualche accortezza quando andiamo in giro con i capelli bagnati. Ecco cosa c’è di vero nella credenza che non bisogna uscire di casa con i capelli bagnati.

Attenzione però a capelli fragili e scalpo irritato

Le principali precauzioni da prendere sono due. Innanzitutto, è vero che i capelli bagnati sono più fragili di quelli asciutti: possono spezzarsi più facilmente sulle lunghezze e sfibrarsi sulle punte. Facciamo quindi attenzione a non maltrattarli troppo, a non impigliarli nei vestiti e a non pettinarli in maniera aggressiva.

In secondo luogo, la cute del cuoio capelluto potrebbe irritarsi se si mantiene umida a lungo. Se siamo soggetti a dermatiti o funghi, quindi, è meglio asciugare i capelli prima di uscire di casa, perché mantenerli bagnati potrebbe peggiorare la situazione.

Se vogliamo essere certi che i nostri capelli siano sempre morbidi, profumati e robusti, però, ricordiamoci di idratare i capelli senza ungerli per una chioma sempre al top.