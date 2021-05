Il velluto è uno dei tessuti più eleganti che esistono. Viene utilizzato per rivestire poltrone e divani e per realizzare vestiti che non passano mai di moda. Ma è anche una delle superfici più difficili da pulire. Noi di Proiezioni di Borsa, però, abbiamo scoperto una cosa. É incredibile il motivo per cui tutti stanno iniziando a mettere sale e aceto su questo particolare tessuto.

Come pulire i divani in velluto

Se dobbiamo pulire divani e poltrone in velluto prendiamo un aspirapolvere, una spugna e del borotalco. Utilizziamo la spugna appena inumidita in acqua fredda e spazzoliamo i mobili lungo la lunghezza del pelo. A questo punto stendiamo un velo di borotalco su tutta la superficie e lasciamo agire per 10-12 ore.

Trascorso questo tempo rimuoviamo i residui di polvere con l’aspirapolvere. Se troviamo alcune zone in cui il pelo è rovinato possiamo usare anche il phon. Spazzoliamo contropelo con la spugna e asciughiamo piano piano. Il tessuto tornerà omogeneo e senza imperfezioni.

Mai usare l’acqua calda. Il velluto è molto sensibile alle alte temperature e rischiamo di rovinarlo per sempre.

È incredibile il motivo per cui tutti stanno iniziando a mettere sale e aceto su questo particolare tessuto: puliamo i vestiti

Per pulire i vestiti in velluto e rimuovere le macchie ci basteranno soltanto sale, aceto e sapone di Marsiglia. Se le macchie sono ostinate e profonde applichiamo del sale sulla zona interessata. Lasciamo agire e dopo mezz’ora spazzoliamo con una spazzola a setole morbide.

Se invece vogliamo rimuovere gli aloni e l’odore di sudore muniamoci di aceto bianco e sapone di Marsiglia. L’aceto lo passeremo soltanto sui punti macchiati. Una volta asciugato laviamo a mano con sapone e acqua tiepida. Per rimuovere i residui ci basterà passare delicatamente la spazzola.

Se “è incredibile il motivo per cui tutti stanno iniziando a mettere sale e aceto su questo particolare tessuto” è stato utile consigliamo anche la lettura di “servono solo questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa per realizzare un fantastico detersivo fai da te”.