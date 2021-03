Non è di sicuro difficile pensare che, ognuno di noi ha, nascosta nell’armadio, almeno una cintura vecchia, ormai rovinata e fuori moda. Questo oggetto non più adatto come accessorio, spesso rimane inutilizzato a prendere polvere anche per diversi anni.

Sarebbe però un peccato buttarlo, soprattutto perché esistono tantissime idee creative per poterlo salvare e riutilizzare. In questo articolo infatti vedremo perché è incredibile cosa possiamo creare riciclando questo semplice oggetto comune.

Collare per cane

La prima cosa che possiamo fare con una vecchia cintura è trasformarla in un collare per cani. Questa è sicuramente l’idea più semplice e facile da realizzare, che non comporta grandi modifiche o particolari competenze.

Basterà infatti accorciare la cintura della lunghezza giusta, per poi aggiungere con la pinza, o la apposita macchinetta, i vari fori per la fibbia. Una volta completati questi passaggi, al nostro collare mancherà solo aggiungere un bell’anello di metallo o di stoffa resistente, così da poterlo agganciare al guinzaglio.

Una simpatica cornice per foto

Allo stesso modo una vecchia cintura è anche perfetta per realizzare una cornice unica e particolare. Il procedimento è davvero molto semplice: basterà ritagliarla nei quattro pezzi necessari per la realizzazione dei bordi. Dovremo poi utilizzare del cartoncino, o anche del compensato, come base su cui appoggeremo la fotografia.

Il passaggio finale sarà infine quello di attaccare ai lati del cartoncino i pezzi della cintura precedentemente tagliati, facendo attenzione ad utilizzare della colla apposita. Con questa tecnica potremmo creare sia delle bellissime cornici da appendere che dei portafoto da tavolo.

Degli originali bracciali

Infine le cinture vecchie possono diventare la materia prima perfetta per creare dei bracciali originali e colorati. Degli accessori unici che potremo decorare in ogni modo, dipingendoli o cucendoci sopra dei piccoli ornamenti.

Per prendere spunto potremmo anche fare una piccola ricerca su internet tra i vari siti sul riciclo creativo, nei quali possiamo trovare idee eccezionali.

Ecco allora che abbiamo visto assieme perché è incredibile cosa possiamo creare riciclando questo semplice oggetto comune.

