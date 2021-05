Giugno sta arrivando e molti italiani, stressati dalla situazione attuale, stanno sognando di partire per una vacanza di breve o lunga durata. A volte, però, alcuni sono frenati dalla propria situazione economica, spesso non proprio rosea.

Per fortuna, però, non tutte le soluzioni hanno dei costi esorbitanti e ci sono molte interessanti iniziative, da prendere in considerazione, che cercano di promuovere il turismo a prezzi accessibili.

Se siamo alla ricerca di una soluzione accessibile ecco, allora, un’occasione imperdibile in questa meravigliosa Regione ricca di storia e di buon cibo che ha messo in palio fino al 31 giugno dei bonus vacanze molto vantaggiosi. Vediamo insieme come usufruirne.

Il Piemonte

Quest’area non è esattamente una meta molto gettonata per le vacanze estive, ma è una delle più apprezzate quando si tratta di gite fuori porta autunnali. Soprattutto quando si parla dell’area delle Langhe. Ma non sono da sottovalutare anche altre zone, ricche di laghi e di borghi degni di essere visitati.

Fortunatamente, infatti, i voucher sono acquistabili entro il 31 giugno, ma sono spendibili per tutto il 2021. E quindi possono essere molto utili per il periodo del tartufo o del foliage.

Come richiedere il bonus online

Innanzitutto l’offerta si struttura nel seguente modo. Chi acquista un buono paga di tasca propria una notte in hotel. Ma la seconda viene offerta dalla Regione stessa. E la terza e ultima, infine, dallo stesso albergatore.

Per avere maggiori informazioni in merito consigliamo di cliccare su questo link che riconduce alla pagina ufficiale dove sono presenti i vari consorzi che aderiscono a questa promozione. Si possono acquistare fino ad un massimo di 10 ticket.

