La passione per il giardinaggio va “coltivata” rigorosamente e costantemente. Pensiamo proprio a tutto pur di far crescere le piante bene e in salute. Purtroppo a volte, ma non dipende da noi, la pianta si ammala. Perde le foglie, appassisce. Per gli amanti questo è un colpo al cuore.

Noi di ProiezionidiBorsa, però, recentemente abbiamo trattato di un rimedio della nonna che pochi conoscono per guarire una pianta malata. In questo articolo, invece, tratteremo di vari concimi naturali, che abbiamo tutti a casa ricchi di minerali per far germogliare le nostre belle piante e come utilizzarli. È incredibile come questi quattro trucchetti facciano crescere le nostre piante così rigogliose usando concimi naturali a costo zero.

Banana: polpa e buccia

Prendiamo una banana che non sia troppo matura e facciamo un foro al centro della buccia e infiliamo la nostra piantina di aloe vera. Prendiamo un vaso con il terriccio già all’interno e infiliamo dentro al terriccio solo la banana. Le foglie chiaramente devono essere visibili. La banana giorno per giorno maturerà in modo da lasciare al terriccio il potassio che velocizzerà la crescita.

Bustine di tè

Facciamo il tè normalmente e quando la bustina sarà abbastanza pregna la apriamo facendo attenzione a non aprirla tutta. Dobbiamo fare un piccolo foro all’interno del quale posizioniamo un seme. Sotterriamo la bustina in un vaso con terriccio. Il tè infatti promuove la crescita. Possiamo anche non mettere il seme all’interno e versare tutto il contenuto della bustina direttamente sul terriccio del vaso.

Semi di papaya

Tagliamo a metà una papaya e prendiamo un cucchiaio di semi immergendoli dentro un bicchiere d’acqua. Li lasciamo immersi per un po’ per poi scolarli e li mettiamo dentro al terreno. Il risultato sarà stupefacente.

Latte scaduto

Non buttiamo il latte scaduto poiché potrebbe esserci d’aiuto. Impastiamo il latte scaduto con un po’ di terriccio e lo posizioniamo nel terreno delle piante in vaso. Le nostre piante saranno ricche di calcio.

