Purtroppo molti di noi non possono permettersi di andare in palestra. Spesso le palestre sono infatti molto costose. Come se non bastasse a causa della pandemia ora siamo chiusi in casa. Che fare quando vogliamo però tenerci in forma? Per fortuna ci sono alcuni trucchi che possiamo adottare per sostituire gli attrezzi da palestra con oggetti già presenti in casa nostra.

Ovviamente l’effetto non sarà lo stesso di quello di una palestra vera. Renderà però possibile fare movimento e tenerci in forma a costo zero. Ecco i geniali trucchi per creare una vera e propria palestra a casa senza spendere un centesimo e senza attrezzi.

Facili sostituzioni

Possiamo infatti trovare modi alternativi di fare esercizio fisico. Non c’è quindi bisogno di spendere un centesimo in attrezzature specifiche! Abbiamo già in casa tutto quello che ci serve. Se vogliamo far lavorare le braccia, ad esempio, possiamo utilizzare come pesi delle bottiglie d’acqua. Riempiendo d’acqua le bottiglie, meglio di plastica, otterremo diversi pesi. Una bottiglietta di mezzo litro peserà all’incirca mezzo kg. A seconda delle dimensioni della bottiglia cambierà quindi il tipo di allenamento.

E che dire invece delle panche per gli addominali che ci tengono i piedi fermi? Possiamo sostituirle con un divano o un letto. Infilando i piedi sotto il divano potremo tenerli fermi mentre facciamo lavorare gli addominali. In alternativa possiamo chiedere aiuto ad amici e parenti per un allenamento insieme. Durante le loro pause possono inginocchiarsi davanti a noi e tenerci ferme le gambe.

Altri trucchi

Ecco i geniali trucchi per creare una vera e propria palestra a casa senza spendere un centesimo e senza attrezzi, ma che fare gli esercizi di resistenza? Invece degli elastici della palestra possiamo utilizzare cinture e nastri. Ovviamente in questo caso lo strumento sarà meno elastico. È però ottimo comunque per alcuni tipi di esercizi. Il tapis roulant e lo scalatore possono infine essere sostituiti dalle scale di casa.

Come spiegato in un altro articolo, le scale sono un’ottima alternativa della palestra. Possiamo infatti usarle per correre in salita e in discesa. Sono anche utili per far lavorare i muscoli, salendo due gradini per volte o facendo dei piegamenti. L’importante è però munirsi di un abbigliamento consono e delle scarpe adatte. È inoltre importante fare riscaldamento prima di iniziare.