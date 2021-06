Orti e giardini sono sempre in pericolo. Afidi e parassiti sono lì sempre pronti ad aggredire le nostre piante e le nostre coltivazioni. Dalle più complesse alle più semplici. Fare i trattamenti alle piante da frutto o da verdura, su prodotti che portiamo sulla nostra tavola non è semplice. Chi decide infatti di coltivare col fai da te, lo fa anche perché conosce la filiera produttiva, senza rischi per la salute. Ecco, allora, che basta questo intelligente stratagemma per mantenere le piante di casa sempre sane e preservarle dalle malattie: la propoli.

Ancora una volta grazie alle amiche api

Ancora una volta dobbiamo ringraziare le nostre amiche api, che ci donano un prodotto della loro lavorazione utilissimo per le nostre esigenze. La propoli altro non è che una resina vegetale che nasce proprio dalla laboriosa attività di questi insetti. Solitamente la propoli è utilizzata come parafarmaco, soprattutto nel trattamento delle infezioni dei bambini. Pochi, invece sanno delle sue virtù antiparassitarie. La propoli è particolarmente indicata per prevenire la presenza dei parassiti nelle culture del nostro orto. Patate e pomodori, per primi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Come utilizzare la propoli per le nostre colture

Basta questo intelligente stratagemma per mantenere le piante di casa sempre sane e preservarle dalle malattie, in maniera semplicissima.

La prima cosa da fare è scegliere la tipologia di propoli da usare per il nostro scopo. Infatti, in vendita, lo possiamo trovare in versione macinata, diluita, estratta e accompagnata all’alcol etilico.

Armiamoci quindi di un dispenser con nebulizzatore e aggiungiamo dell’acqua, diluendo la consistenza della propoli.

Nebulizziamo la propoli sulle piante, di primo mattino o a sera, preferibilmente. Controlliamo le previsioni del tempo, che non sia prevista pioggia subito dopo il trattamento. Altrimenti, andremmo a perdere buona parte della forza del prodotto. Facciamo attenzione a leggere bene le istruzioni della confezione che andiamo ad acquistare, per creare un antiparassitario degno di questo nome.

Approfondimento

Giugno è il mese ideale per piantare queste erbe aromatiche e questi ortaggi seguendo però dei trucchi efficaci che nessuno ci dice