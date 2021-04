Il mal di testa è un problema che non va sottovalutato. Circa il 20% della popolazione italiana soffre di emicrania. Questo problema causa deficit di concentrazione e altri problemi affini. Si tratta di un malanno spesso cronico, difficile da debellare totalmente. Chi soffre di emicrania deve stare molto attento a evitare tutti quei comportamenti che possono causare mal di testa. Uscire di casa con i capelli bagnati, per esempio. Le soluzioni mediche per trovare un sollievo momentaneo sono diverse. Ma se non vogliamo ingerire una pastiglia ogni due giorni, esiste un rimedio della nonna da non crederci. Quello che serve è un frutto che quasi tutti abbiamo in dispensa durante tutto l’anno. Non proprio il frutto, in verità, ma la sua buccia. È incredibile come la buccia di questo frutto poggiata sulla fronte curi l’emicrania in 30 minuti.

Perché viene l’emicrania?

I medici riducono a due macro-categorie i motivi per cui un soggetto è colpito da emicrania. Queste due categorie sono:

a) carenza di minerali e vitamine;

b) accumulo nell’organismo di sostanze tossiche.

Tutte e due le motivazioni sono strettamente legate alla dieta. Chi soffre di emicrania dovrebbe evitare soprattutto carni rosse molto condite, formaggi stagionati, alcolici e caffè. Dovrebbe altresì evitare di soffrire la fame: vietato saltare i pasti.

Altre cause dell’emicrania sono l’ansia e il sonno. Una vita stressante e un ciclo del sonno non abbastanza riposante acuiscono il mal di testa. Uno stile di vita sano e una corretta alimentazione sono gli alleati migliori per la cura dell’emicrania, insieme a questo frutto dalla buccia miracolosa.

La banana: ecco il frutto miracoloso la cui buccia ha il potere di far passare il mal di testa. Come la banana stessa, anche la sua buccia è ricca di importanti sostanze nutritive. Su tutte il magnesio. Il rimedio della nonna dice di sdraiarsi a pancia in su, meglio se al buio, per circa mezz’ora con la buccia di banana poggiata sulla fronte. Il magnesio contenuto nella buccia aiuterà a lenire il dolore senza assumere alcun medicinale. Provare per credere.

