Per avere una casa accogliente e ben arredata non bisogna solo pensare ai mobili. Le piante sono un elemento fondamentale per aggiungere quel tocco in più ad ogni ambiente. Ma non basta solo concentrarsi sul tipo di pianta da scegliere, bisogna fare attenzione anche ai vasi. Non solo dei contenitori per le nostre bellissime piante, ma veri elementi di design. In base alla grandezza della pianta e dell’ambiente in cui si posizionano possono variare. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di una tipologia di vasi molto in voga negli ultimi anni.

Per donare a balconi e case eleganza e un tocco di design ecco quali vasi scegliere

Questo tipo di vasi è l’ideale per le piccole piante. Soprattutto quelle pendenti. E sono un’ottima soluzione per chi vuole riempire un angolo vuoto e spento. Stiamo parlando dei vasi sospesi. Anni fa se ne trovavano solo di un tipo, quelli classici marroni in plastica. Ed erano utilizzati soprattutto nei balconi, ma non erano proprio belli da vedere. Oggi invece se ne trovano di tutti tipi, adatti ad ogni esigenza. Ed è per questo che sono anche diventati un elemento di design.

I vasi pensili basic e quelli che strizzano l’occhio alla sostenibilità

Quelli più semplici da reperire sono quelli in corda. Sono loro che hanno fatto da apripista a questo nuovo trend. Si prende un vaso in ceramica o plastica e si infila in una corda in macramè. Poi si fissa con un tassello un gancio al soffitto e si appende il vaso. A seconda dei gusti si possono scegliere trame più o meno elaborate. Ma un’alternativa all’ormai già visto macramè è sicuramente il tronco di legno. Super facile da realizzare anche da soli. Basterà farsi tagliare dal falegname un cerchio di un tronco. Fare quattro fori e infilare quattro stringhe di corda. Legarle e assicurarle bene e fissare il tutto al soffitto. Questa è un’idea carina per un balcone o un patio.

Ma si può anche creare un vero giardino verticale

Magari per le piantine aromatiche. Basterà procurarsi una cassettina di legno, fare quattro fori alle estremità. Solo che in questo caso meglio usare delle catene e non delle corde. Sono più resistenti e mantengono meglio il peso di tutti i vasetti. Ma se vogliamo essere super sostenibili e riciclare materiali già in casa, ecco cosa fare. Un’idea geniale è usare le noci di cocco come vaso. Praticando dei piccoli fori e travasandoci la piantina. Le radici spunteranno fuori dando un effetto foresta tropicale.

Quindi, per donare a balconi e case eleganza e un tocco di design ecco quali vasi scegliere. Non c’è limite all’immaginazione. Usando questi vasi sospesi la nostra casa sarà bellissima. Ma ricordiamoci che per i balconi l’ideale è scegliere piante coloratissime e resistenti.