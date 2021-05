È incredibile come fare sport in queste ore aumenti di molto le possibilità di perdere peso e di dormire serenamente

Nella lotta continua al perdere peso lo sport è una fra le soluzioni più efficaci. È il modo migliore per bruciare grassi ed è, inoltre, un toccasana per la nostra salute fisica e mentale. Non è una novità che fare allenamento previene lo sviluppo di patologie cardiovascolari e migliora l’umore. È utile poi per dormire meglio, ma con le dovute accortezze che vedremo in questo articolo. La scelta dell’orario non è solo importante per il sonno, ma incide anche sulla efficienza dell’allenamento nel bruciare grassi. È incredibile come fare sport in queste ore aumenti di tanto le possibilità di perdere peso e di dormire serenamente.

Come incide il ciclo sonno-veglia sull’allenamento

L’efficienza di un allenamento dal punto di vista fisico è regolata innanzitutto dal nostro ciclo biologico. L’alternanza di sonno e veglia incide molto sui risultati finali. Ci sono fattori esterni che però risultano imprevedibili, come lo stress e le abitudini alimentari, e potrebbero peggiorare l’efficienza della sessione. Da un punto di vista fisiologico, perciò, le ore ideali per fare sport sono nel tardo pomeriggio. Questo perché i muscoli riescono a raggiungere la loro temperatura massima, garantendo così delle migliori prestazioni. Attenzione però ad allenarsi in tarda serata prima di dormire. Questo comportamento potrebbe alterare in modo negativo il nostro sonno con risvegli improvvisi o difficoltà nell’addormentarsi. È interessante, però, come fare sport in queste ore aumenti di molto le possibilità di perdere peso e di dormire serenamente. Un miglioramento che non è fermo alla sola attività dell’allenamento, ma che va oltre ricoprendo l’intera giornata.

C’è un orario per fare sport che è prettamente indicato per dimagrire e bruciare grassi: al mattino. Durante la notte, stando a digiuno, la fonte di energia principale a cui il corpo attinge sono i grassi. Per questo motivo fare sport di prima mattina permette di bruciare energie lungo tutta la giornata. L’ideale per dimagrire sarebbe, per quanto difficile ad alcuni, fare 30 minuti di allenamento al mattino a stomaco vuoto. Questo ci permetterà di attivare il nostro corpo stimolandone il metabolismo. Capita che non abbiamo la possibilità di fare sport in uno degli orari indicati per i ritmi della giornata. In questo caso meglio comunque farlo negli orari a noi più comodi, piuttosto che rimanere fermi.

