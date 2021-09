Stamani dopo le prime ore di contrattazione abbiamo scritto sulle nostre pagine “questo segnale ribassista di stamani farà iniziare una correzione sui mercati azionari?”. A poche ore dalla chiusura della giornata, quali conclusioni possiamo iniziare a fare? Sgombriamo subito il campo affermando che non ci piace come si sono messi i grafici. Brutto segnale dai mercati azionari che ora potrebbero anche iniziare un forte ribasso, ma meglio attendere conferme. Proprio ieri che tutto sembrava confermare ulteriori rialzi tanto da farci affermare che non c’era nessun pericolo di ribasso duraturo nei prossimi 3 giorni dei mercati azionari.

Alle ore 18:55 della giornata di contrattazione dell’8 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.615

Eurostoxx Future

4.177,5

Ftse Mib Future

25.870

S&P 500 Index

4.509,18.

La previsione annuale ha cambiato polarità da rialzo a ribasso da diverse settimane

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 3 settembre.

L’andamento previsto per la settimana del 6 settembre

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Per il momento, lo scenario non è confermato, tranne repentini e forti rialzi nella giornata di domani.

Brutto segnale dai mercati azionari che ora potrebbero anche iniziare un forte ribasso, ma meglio attendere conferme

Siamo in una finestra ciclica dove spesso i mercati iniziano ribassi e questi tendono a durare almeno fino alla prima decade di ottobre, se non per tutto il mese.

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 9 settembre superiore a 15.847.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 9 settembre superiore a 4.222,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 9 settembre superiore a 26.065.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 9 settembre superiore a 4.536.

Quale operatività di trading multidays mantenere per giovedì?

Chiudere i Long sugli indici analizzati ed operare solo in ottica intraday in attesa di sviluppi. Come potrebbe svolgersi la giornata di contrattazione di domani?

Apertura sui massimi e poi chiusura intorno ai minimi di giornata. Se la tendenza ribassista continuerà e verrà confermata dalle chiusure settimanali, meglio prepararsi a una correzione anche del 10%, se non oltre, fino al 5 ottobre o settimane successive.

Si procederà per step.