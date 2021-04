La pandemia ci ha messo a dura prova quest’anno passato. E purtroppo ancora oggi stiamo combattendo lo stress causato dalle restrizioni che servono a limitare i contagi. La nostra quotidianità è totalmente cambiata, passiamo tanto tempo in casa. Ed è inevitabile sentirsi un po’ stressati. Per fortuna però esistono degli hobby che possiamo praticare tranquillamente da casa. Che possono aiutarci a passare il tempo e a liberarci da ansia e stress.

Ecco 5 hobby ideali per rilassare mente e corpo e liberarsi dello stress

Tenendo la mente e le mani occupate, possiamo staccare la spina. Concentrandoci solo sul da farsi e raggiungendo degli obiettivi che ci gratificano. Il primo hobby di cui parleremo oggi ci può sembrare un po’ datato. Lo associamo alle nonne, ma sta tornando molto in voga. È proprio il cucito. Cucito che poi si può allargare anche al lavoro a maglia, o di sartoria. Non significa solo fare il punto a croce. Ma lavorare con tessuti e filati per creare qualcosa che poi possiamo anche indossare. Il senso di gratificazione dopo aver imparato a realizzare anche solo una sciarpa è fantastico. È un modo per concentrarsi su altro, rilassando la mente.

Decoupage e bricolage sono un ottimo passatempo

Sono entrambe delle attività che fanno uscire fuori tutta la nostra creatività. Il decoupage è una tecnica che permette di utilizzare illustrazioni ritagliate da riviste e giornali. E poi usarle per decorare barattoli, scatole e oggetti vari. Un’attività creativa che è anche utile per l’ambiente, visto che si possono riciclare vecchie riviste. Se poi siamo un po’ più pratici, o vogliamo cimentarci in attività più manuali, il bricolage è la soluzione. Basterà cercare un po’ sul web per trovare idee creative da riprodurre. Creare piccoli oggetti e suppellettili. O anche ristrutturare qualche mobile o proprio la casa!

Se invece non ci piacciono i lavori manuali, un’alternativa è la fotografia. Basta avere solo un telefono, se non si ha a disposizione una reflex. E il bello di questo hobby è che si può fotografare qualsiasi cosa. Un oggetto che abbiamo in casa, un paesaggio, o anche la vista dal nostro balcone. Giocando un po’ con la luce e le ombre si possono ottenere fotografie bellissime. E nel frattempo rilassare la mente.

Per finire abbiamo il re degli hobby

Il giardinaggio. Secondo gli esperti allunga anche la vita! Basta anche solo un balcone per dedicarsi a questo hobby. Cominciando da una piantina e curandola giorno per giorno. Perché no, magari piantare anche qualche frutto o ortaggio.

Ed ecco 5 hobby ideali per rilassare mente e corpo e liberarsi dello stress. Spostare l’attenzione su qualcos’altro è importante per rilassarsi. Staccare la spina e non rimuginare ogni secondo sui problemi e i pensieri ci fa bene. Alla salute fisica e mentale.