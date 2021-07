Dare carattere ad una stanza è sempre una cosa complicata. Quando si sceglie l’arredamento delle nostre case si cerca sempre di creare l’armonia perfetta. Scegliamo uno stile e cerchiamo di seguirlo in modo continuativo in tutte le camere. Ma delle volte può capitare di aver optato per soluzioni troppo da catalogo. Che non rispecchiano molto il nostro gusto personale o la nostra personalità. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una soluzione super efficace per rimediare a questo problema. Aggiungendo questo complemento d’arredo la nostra camera acquisirà subito eleganza e originalità.

Importantissimo seguire uno stile unico

Anche utilizzando mobili non costosi si può creare un ambiente ideale. Non serve per forza spendere migliaia di euro nell’arredamento. L’importante è non combinare elementi di troppi stili differenti. Si può benissimo accostare una classica cassettiera del noto marchio d’arredamento svedese e una poltrona vintage. Ma di certo poi non si deve usare una sedia imbottita stile liberty.

Come rendere più bella e raffinata una camera da letto con questa soluzione regale

Quindi come possiamo aggiungere personalità alla nostra camera da letto? Basta solo scegliere un letto a baldacchino! Questo stile ha origini lontane e in passato serviva a rendere onore a cose sacre o persone importanti. Nel Medioevo e durante il Rinascimento inizia ad apparire nelle camere da letto dei più facoltosi.

Oggi le sue varianti sono tantissime. Quella che consigliamo è sicuramente la versione moderna che si adatta benissimo alle camere di oggi. Si può scegliere una struttura in ferro battuto per un effetto più stupefacente. Ma andrà benissimo anche la struttura più basica in legno. Scegliamo un drappo di stoffa leggera, possibilmente bianca. Non appesantirà l’ambiente e darà anche la sensazione di leggerezza.

Quindi ecco come rendere più bella e raffinata una camera da letto con questa soluzione regale. Con questo trucco non solo avremo una camera più elegante ma potremo anche tenere lontane le zanzare. In questo periodo è proprio la soluzione ideale!

Approfondimento

