Viaggiare è l’esperienza più bella e indescrivibile che si possa fare. Si conoscono nuove culture e tradizioni, la storia, il cibo e le attrazioni. Arricchiamo il nostro bagaglio culturale e diventiamo anche più accondiscendenti, poiché lo spirito d’avventura ci fa adattare proprio a tutte le situazioni. Riempie il cuore e diventiamo tristi quando dobbiamo fare ritorno alla nostra vita di sempre. È come se fossimo dentro una bolla, separata dalla realtà. Ed è questa la sensazione che si prova visitando una spiaggia in particolare. Questa si trova alle Bahamas, a Exuma, e coinvolge tantissimo. Il motivo stupirà perché è incredibile che una delle spiagge più belle e rilassanti del mondo sia abitata da questo sporco animale.

Pig Beach

È incredibile che una delle spiagge più belle e rilassanti del mondo sia abitata da questo sporco animale. Stiamo parlando della famosa spiaggia ormai ribattezzata con il nome di Pig Beach (Big Major Cay), dove i protagonisti sono proprio i maiali. Considerati come animali sporchi, per via della loro abitudine a immergersi nel fango, questi maiali tenerissimi si tuffano nello splendido mare dei Caraibi. Altro che fango.

La cosa più bizzarra e bella allo stesso tempo è la possibilità di nuotare insieme a loro. Per gli amanti degli animali questa è una grande occasione per stare a contatto con la natura, divertirsi e rilassarsi allo stesso tempo. Infatti è diventata una delle più grandi attrazioni delle Bahamas.

Monkey Beach

L’isola dei maiali non è l’unica isola abitata dagli animali. Un altro paradiso terrestre è l’isola di Phi Phi Don, in Thailandia dove c’è la famosa Monkey Beach, la spiaggia delle scimmie. Queste simpatiche creature accolgono i turisti intrattenendoli, anche se è noto che le scimmie si divertono a fare piccoli scherzetti.

Di sicuro i maiali e le scimmie, considerati animali sporchi, sfatano questo mito. Almeno, in questo caso.

È un’esperienza da non perdere.