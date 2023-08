Questo borgo etrusco in provincia di Arezzo, è da anni una calamita per il turismo americano più abbiente, ecco perché è la vetrina di vendita perfetta per prodotti made in Italy, nonché il luogo ideale dove fondare la tua piccola impresa.

Quale produttore non vorrebbe un corner di vendita che possa attirare l’attenzione degli acquirenti internazionali? Il motivo è presto detto: l’eccellenza italiana gode di una notevole considerazione all’estero e risulta uno dei maggiori elementi di traino dell’economia nazionale (45 miliardi di export nel 2020, oltre il +50% dal 2008, secondo fonti ISTAT relative all’aprile 2022). I prodotti italiani, dunque, vengono rivenduti a caro prezzo presso Paesi che godono di un certo potenziale economico. È in Toscana uno dei borghi su cui investire per guadagnare con il più ricco turismo internazionale. Parliamo, in questo caso, della ridente cittadina di Cortona, che non solo vanta un flusso di visitatori sorprendente, ma anche dei prezzi contenuti sugli immobili accatastati come C2. Ad esempio, un fondo di 50 mq, a seconda della sua posizione, può costare dai 300 ai 1.000 euro al mese.

Secondo alcuni siti del settore immobiliare il prezzo medio degli appartamenti in vendita è di circa 2.080 €/m, mentre affittarne uno costa in media 5,95 €/m².

L’indotto turistico a Cortona

Cortona è il comune che registra il maggior numero di arrivi turistici nell’intera provincia di Arezzo, secondo i dati ISTAT. In totale, parliamo di 53.000 check in all’interno del borgo, di cui 30.000 di provenienza straniera. Mentre, per quanto riguarda le presenze, il record attuale relativo all’anno 2022 si aggira intorno ai 200.000 visitatori contro i 128.000 rilevati nell’anno 2021. Il comparto commerciale a Cortona ha retto egregiamente l’impatto del caro-energia e ha chiuso il bilancio 2022 in utile, grazie agli investimenti effettuati. Il fatturato 2022 sale a 1.661.846 euro con una crescita di circa 380.000 euro rispetto all’anno precedente (+35%). Questo fa di Cortona una vetrina privilegiata, che permette non solo di promuovere magnificamente i prodotti tipici toscani, ma anche quelli nazionali.

È in Toscana uno dei borghi su cui investire per guadagnare: il target turistico

Ormai è noto come Cortona goda di fama internazionale presso gli statunitensi, grazie soprattutto alla letteratura e al cinema. Basti pensare all’amatissimo film intitolato “Sotto il sole della Toscana” (Under the Tuscan Sun) che è un film del 2003 di Audrey Wells, interpretato da Diane Lane. Il romanzo, altrettanto famoso, nasce dall’ingegno dalla nota autrice statunitense Frances Mayes, che oltre ad aver celebrato le bellezze di Cortona e dintorni, ha scelto questo piccolo e magico borgo per acquistare una dimora, che a sua volta è meta di pellegrinaggio. E come lei, molti altri suoi connazionali. Di fatto, le verdi colline circostanti, così come le antiche case del borgo, sono state acquistate in gran parte da abbienti statunitensi che, grazie all’ondata di compravendite, hanno fatto svettare il valore degli immobili abitativi. Cortona, pertanto, è indubbiamente meta di un target privilegiato.

Opportunità per i wedding planner

L’aura romantica che permea questo territorio così ambito, peraltro, è stato venduto molto bene negli USA. Infatti si reputa che sia uno scenario ideale per matrimoni da favola, risultando così tra le prime 3 località italiane famose all’estero per sposarsi sfarzosamente. Spesso, infatti, i vicoli del centro storico, sono allietati dalla presenza festosa degli invitati a nozze lussuose. E questo giova moltissimo all’indotto di attività alberghiere e commerciali.