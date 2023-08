Parte la Mostra del Cinema a Venezia: ecco quanto costa vedere un film in concorso

Inizia oggi l’edizione numero 80 della Mostra del Cinema, nella prestigiosa cornice del palazzo della Biennale di Venezia, sul Lungomare Marconi. Fino al 9 settembre sarà aperta la gara per aggiudicarsi l’ambito Leone d’Oro, premio secondo solo all’Oscar. La Laguna si riempirà di attori, attrici e registi di fama internazionale, che sfileranno sulle classiche gondole prima di arrivare nella consueta location dove avverranno le proiezioni.

Moltissimi appassionati accorreranno da ogni parte d’Italia e del mondo per raccogliere autografi e foto dei grandi protagonisti del jet set internazionale. Non solo, perché sarà interessante, ovviamente, scoprire le nuove pellicole, in anteprima. Per farlo, però, bisognerà acquistare i preziosissimi tagliandi.

Il Lido di Venezia è pronto a ospitare il significativo 80esimo anniversario della Mostra. La prima edizione, infatti, è datata 1932, venne saltata quella del 1934, per poi riprendere ininterrottamente dalla stagione successiva.

La storia dell’evento

L’idea partì dalla mente del conte Giuseppe Volpi, allora presidente della Biennale. In suo onore, dal 1938, quando era ancora in vita, venne istituita l’omonima coppa che premia il miglior attore e la miglior attrice della rassegna.

Un riconoscimento vinto, nella prima edizione dalla straordinaria Katherine Hepburn per le donne e da Wallace Beery tra gli uomini. Tra i grandi interpreti italiani a potersi fregiare di questo titolo troviamo, tra gli altri, Massimo Troisi, Marcello Mastroianni, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Sophia Loren, Anna Magnani, Laura Betti e Giovanna Mezzogiorno.

E poi gli attori più famosi Burt Lancaster, Toshiro Mifune, Gerard Depardieu, Sean Penn, Ben Affleck e Brad Pitt. Tra le attrici, Ingrid Bergman, Shirley Maclaine, Juliette Binoche e Penelope Cruz. Questi sono solo alcuni dei tanti grandi nomi passati sul red carpet del Lido di Venezia.

Parte la Mostra del Cinema a Venezia: ecco il prezzo dei biglietti per assistere agli spettacoli

Quest’anno sono 23 i film in concorso, poi, come di consueto, ci saranno quelli non in gara, ma che verranno proiettati in anteprima. Tra questi, “Coup de chance” di Woody Allen e “The palace” di Roman Polanski sono tra i più attesi.

Saranno ben sei i registi italiani in concorso, “Io capitano” di Matteo Garrone, tra i favoriti, “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo, “Adagio” di Stefano Sollima, “Enea” di Pietro Castellitto, “Il comandante” di Edoardo De Angelis che aprirà la manifestazione e “Lubo” di Giorgio Diritti.

Quanto costerà vedere le proiezioni in gara? I prezzi variano a seconda degli orari e delle sale cinematografiche. Sono in vendita, sul sito ufficiale della Biennale, anche gli abbonamenti. Si potrà quindi decidere di pagare una proiezione singola, con costo del biglietto che varia da un massimo di 50 euro per un tagliando in sala Grande per la proiezione delle 19.30, a un minimo di 8 euro per tutte quelle che vorranno assistere ai film della Sala Volpi.

Al Palabiennale, per due proiezioni a partire dalle 20 si pagherà 20 euro. Sala Casinò, Sala Perla e Sala Corinto saranno accessibili al prezzo di 9 euro. Sono in vendita anche biglietti a prezzi ridotti per gli under 26, gli over 60 e per tutti i possessori della Biennale Card 2023.

Insomma, prezzi decisamente accessibili in quasi tutti gli orari e in quasi tutte le sale. Con la possibilità di respirare l’elettrizzante atmosfera della Mostra, oltre all’opportunità di vedere da vicino attori e registi.

Parte la Mostra del Cinema a Venezia, una delle eccellenze artistiche d’Italia. Un’ottima occasione per regalarsi il sogno di partecipare a una rassegna così importante in una città magica.