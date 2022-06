Gli Enti pubblici rappresentano sempre un buon approdo per chi cerca lavoro. Negli ultimi tempi sono, ad esempio, tanti i Comuni che hanno emesso dei bandi per coprire delle posizioni.

Chi è alla ricerca di un lavoro ed ha il diploma potrebbe considerare questo concorso pubblico di recente pubblicazione.

Lavoro in Veneto: l’opportunità con questo concorso pubblico

Il Comune di Noale (Venezia) ha pubblicato un bando di concorso pubblico per soli esami. Si devono coprire 3 posti, 2 a tempo parziale (18-36 ore) ed 1 indeterminato come collaboratore amministrativo. La categoria giuridica è B3.

Tra i diversi requisiti richiesti, si può menzionare il possesso del diploma di licenza media, insieme ad una di altre 3 condizioni:

a) il diploma di qualifica professionale, almeno biennale, che attesti l’aver acquisito competenze a livello amministrativo, tecnico e contabile;

b) l’attestazione di aver prestato servizio, per almeno 2 anni, nel pubblico o nel privato come collaboratore amministrativo o con mansioni analoghe;

c) il diploma di maturità.

Da segnalare che sono 3 i modi per presentare la domanda di partecipazione. Sul bando si legge che è possibile presentare la domanda con una raccomandata (con precise modalità), ma non solo. Si può, infatti, anche consegnando la documentazione richiesta direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune o via posta elettronica certificata personale (PEC).

Il concorso prevede una riserva di 2 posti a militari volontari congedati e il pagamento di 10 euro per la partecipazione.

Chi è alla ricerca di un lavoro ed ha il diploma dovrebbe valutare questa possibilità in scadenza a luglio

Nel caso in cui dovessero pervenire più di 40 domande, si svolgerà una prova preselettiva (test a risposta multipla). I primi 40 in graduatoria svolgeranno una prova scritta, dalla quale bisognerà ottenere il minimo punteggio di 21 su 30 domande per accedere alla prova orale.

Le materie oggetto d’esame vanno da elementi di diritto amministrativo e costituzionale, a conoscenze basiche di applicazioni informatiche e scolastiche della lingua inglese. Oltre, ovviamente, ad altre materie citate.

L’eventuale prova preselettiva si svolgerebbe il 25 luglio 2022 alle ore 09.00. La prova scritta il 27 luglio alle ore 09.00. La prova orale il 3 agosto alle ore 9.00.

Tuttavia, per informazioni più specifiche e complete, sul sito del comune di Noale, è possibile reperire il bando e il modulo per la domanda di partecipazione. Chi vuole partecipare dovrà farlo entro la scadenza del 17 luglio 2022. Scade, invece, l’11 luglio un altro concorso pubblico, ma presso il comune di Comacchio (Ferrara).

Lettura consigliata

Con diploma o laurea si può partecipare a questi due bandi di concorso pubblico in scadenza a luglio