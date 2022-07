Cosa c’è di meglio di fare una gita fuori porta per il fine settimana alla scoperta delle nostre bellezze italiane? Visti i rincari degli ultimi tempi, i prezzi dei biglietti aerei in aumento e i disagi organizzativi è un’ottima soluzione. Non c’è bisogno di affrontare lunghi ed estenuanti viaggi, volendo possiamo anche prendere l’auto. Il bello dell’Italia è anche questo, ci si può muovere liberamente anche con auto, treni e autobus.

E se abbiamo voglia di fare un viaggio, ma non abbiamo molto da spendere, le piccole città sono perfette. Meno turistiche ed affollate rispetto ai grandi centri, hanno anche prezzi più accessibili.

È in Lombardia ma a due passi dall’Emilia Romagna questo pittoresco borgo da visitare per un fine settimana fuori città

In Italia possiamo trovare dietro ogni angolo posti davvero straordinari, anche meno conosciuti. Un esempio è sicuramente Cortona, un piccolo borgo tra Umbria e Toscana che ci lascerà senza parole. Oggi, però, andremo alla scoperta di una cittadina della Lombardia meno turistica di Milano ma dalla bellezza straordinaria, Cremona. Una città nel cuore della Pianura Padana, a un’ora e mezza da Milano e solo a 40 minuti da Piacenza. Le origini di questa città sono antiche, risalenti all’epoca romana, anche se secondo una leggenda sarebbe stata fondata da Ercole.

È una terra di cultura che ci ha donato tanti personaggi celebri come la Tigre di Cremona, Mina. Ma soprattutto il maestro liutaio Antonio Stradivari, esponente della tradizione artigiana dei maestri liutai di Cremona, una delle eccellenze italiane. Per questo motivo, una meta obbligatoria è sicuramente il Museo del Violino che ne racconta la storia.

Cosa visitare in un paio di giorni

Il centro storico racchiude secoli di storia che passano dal Medioevo fino all’epoca delle signorie. Tappa obbligatoria sono la Loggia dei Militi, il Palazzo Comunale e il Duomo di Santa Maria Assunta. È qui che si trova il Torrazzo, la torre campanaria medievale tra le più alte d’Europa. All’interno ospita uno dei più grandi orologi astronomici e un museo verticale sulla misurazione del tempo. Proprio di fianco al duomo sorge il Battistero di Cremona, ma bellissima è anche la Biblioteca Statale. Girando per il centro si rimane estasiati ad ogni passo: stupendo Palazzo Trecchi, ma anche il Palazzo Civitanova merita.

Perdiamoci alla scoperta di questi luoghi incredibili nella città delle tre T, Turoon, Turas e Tetass. Indicano il torrone tipico di Cremona, il Torrazzo e, per la terza T, meglio chiedere agli abitanti del posto. Insomma, è in Lombardia ma a due passi dall’Emilia Romagna questa città dalle mille sfaccettature. Spesso i borghi più piccoli vengono scartati quando si tratta di organizzare le proprie vacanze. Eppure, lungo tutta la Penisola, ci sono splendide cittadine che vale la pena visitare, che siano nell’entroterra, in montagna o sulla costa.

