Continua il rialzo come da attese e come da swing che si sono formati a ridosso del setup del 5 luglio. Da ora in poi, sui mercati azionari sono attese altre accelerazioni dei prezzi.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:17 della giornata di contrattazione del giorno 7 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.841

Eurostoxx Future

3.483

Ftse Mib Future

21.475

S&P 500 Index

3.891,71.

I prezzi sono ripartiti al rialzo in modo duraturo?

In rosso, le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 24 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

Si doveva formare il massimo fra lunedì e martedì, e poi assistere a una discesa fino alla giornata di venerdì. Si è verificato invece, proprio nel giorno di setup del 5 luglio, una modifica della tendenza, swing che potrebbe aver fatto formare sia il minimo annuale che decennale.

Sui mercati azionari sono attese altre accelerazioni dei prezzi. I livelli che manterrano il trend al rialzo

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.840. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.365.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.483. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.584.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.005. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.240.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.752. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Segnale Long su Wall Street come dai giorni scorsi. Si chiudono gli Short che erano in corso dall’apertura del 4 luglio sugli altri listini azionari analizzati.

Cosa potrebbe accadere nella giornata di venerdì sui mercati azionari?

Dopo un’apertura di giornata in laterale ribassista, i prezzi dovrebbero partire velocemente al rialzo per chiudere la seduta sui massimi.

Lettura consigliata

Il rialzo si rafforza a Wall Street e sono attesi ulteriori rialzi. La mappa dei prezzi