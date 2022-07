Eliminiamo le cimici velenose da orti e giardini senza sapone di Marsiglia ma con prodotti naturali utili anche per finestre e balconi

I danni che provocano le cimici nel nostro orto sono numerosi e quasi sempre di grandi entità. Questo perché succhiando il contenuto di frutti e piante tramite le punture aprono spiragli per attacchi successivi da parte di funghi e batteri. Pomodori, melanzane e peperoni vengono colpiti duramente ma anche cavoli, basilico e mais sono tra le coltivazioni più danneggiate.

Le cimici velenose o assassine prendono il nome dal modo che utilizzano per nutrirsi attaccando altri insetti. Una volta che colpiscono la preda con le loro tossine, sciolgono gli organi interni uccidendole all’istante. Gli effetti su frutta e verdura sono di rapida erosione, mentre per l’uomo non rappresentano un pericolo mortale anche se il morso potrebbe essere doloroso.

Se l’infestazione riguarda il giardino, il rimedio più efficace potrebbe essere rappresentato dalle erbe aromatiche. Si trovano di solito nei nostri spazi verdi perché sono molto utili in cucina, se ce ne prendiamo cura nel modo migliore terranno lontani questi temibili insetti senza difficoltà.

Sono diversi i rimedi che possiamo utilizzare sia nell’orto che nel giardino, se eliminiamo le cimici velenose con prodotti naturali otterremo numerosi vantaggi. Piantando una testa d’aglio vicino a basilico e prezzemolo o salvia e rosmarino, non solo proteggeremo le piantine aromatiche, ma l’effetto repellente per le cimici aumenterà. Questo rimedio è ottimo soprattutto nei balconi in cui gli spazi potrebbero essere limitati e potremmo aver bisogno di tenere lontane le cimici senza ricorrere alle zanzariere.

Un prodotto a cui spesso non si pensa è la farina fossile. Si tratta di una roccia sedimentaria composta da alghe che sistemata negli angoli di giardini e balconi formerebbe una barriera naturale. Il tea tree oil, invece, è più conosciuto per via del suo profumo intenso che piace all’uomo ma è mal sopportato dagli insetti. È possibile profumare gli spazi verdi e proteggerli con poche gocce e per questo è considerato un rimedio a cui non dovremmo rinunciare.

Le zanzariere vengono montate quando vogliamo tenere alla larga mosche e zanzare dagli ambienti interni, ma sono efficaci anche con cimici e altri insetti. Negli ambienti domestici sono caldo e asciutto ad attirare questi animaletti che creano nidi ovunque, anche tra gli spazi delle imposte e delle finestre. Se entrano in casa, possono infestarla posizionandosi nei battiscopa, nelle travi e nei mobili.

In casa spesso utilizziamo il sapone di Marsiglia come repellente, le cimici infatti proprio non lo sopportano. Diluito e spruzzato nelle zone più colpite ha effetti immediati. Ma per ottenere un buon profumo in casa, fresco e rigenerante, e tenere allo stesso tempo le cimici lontane, possiamo sfruttare il decotto a base di foglie di menta. L’odore che può tanto piacerci è odiatissimo dalle cimici, basta far cuocere 10 foglie di menta per alcuni minuti e il rimedio sarà pronto. Se lo spruzziamo sulle superfici con l’aggiunta di qualche goccia di olio di Neem, il risultato sarà soddisfacente. Possiamo anche spruzzarlo direttamente sulle zanzariere. Rappresenterà una barriera insuperabile.

