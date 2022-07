Con l’arrivo dell’estate sono tanti ad approfittare delle ferie per visitare luoghi e posti mai visitati prima. La nostra bella Italia è ricchissima di località dalla bellezza straordinaria, sia naturale che architettonica. Ogni paese, anche il più piccolo è ricco di storia e di aneddoti da imparare. Chi ama il mare o la montagna avrà un’infinità di posti da poter scegliere senza andare troppo lontano verso mete estere. Ad esempio sembrerà di stare alle Seychelles invece si trova in Italia questo posto mozzafiato con spiagge bianche a due passi dalla movida.

In particolare in Puglia, a San Foca, una frazione del Comune di Melendugno in Provincia di Lecce. Ma oltre a località prettamente marittime, molti prediligono città che per un motivo o per un altro non sono mai state visitate. O semplicemente desiderano ritornarvi per rivivere le emozioni che quei luoghi hanno trasmesso. Una delle città sicuramente tra le più belle non solo dell’Italia ma del Mondo per le sue caratteristiche è la romanticissima Venezia. Una volta giunti in questa meravigliosa città non potranno non visitarsi le bellissime isole della sua laguna, tra cui le famosissime Burano e Murano.

È in Italia la strada più bella del mondo nel bel mezzo di una laguna tutta da visitare anche con figli

Murano è l’isola più grande della laguna, famosa in tutto il Mondo per la lunga tradizione della lavorazione del vetro soffiato. Ci si può perdere tra gli innumerevoli negozi dove si possono acquistare bellissimi souvenir in vetro da regalare o conservare come ricordo. Giunti a Murano, ci si potrà recare presso Palazzo Giustinian che ospita il Museo del Vetro, dove si potrà ripercorrere la storia della sua lavorazione e vedere i meravigliosi vetri veneziani prodotti fin dal Trecento. Si potrà inoltre ammirare la Chiesa di San Pietro Martire, ricca di capolavori artistici. Nonché la Basilica di Santi Maria e Donato poco distante dal Museo, un esempio maestoso di stile romanico lagunare.

Un’atmosfera magica

Infine non si potrà andar via da Venezia senza aver visitato l’incantevole Burano, famosa per il suo merletto. Qui si respira un’atmosfera magica con le sue case colorate che spiccano sui canali. Una volta qui si rimane incantati dai colori delle sue case che si riflettono nelle acque e dal campanile storto che la sovrasta. A Piazza Galuppi si potranno visitare i negozi dove poter ammirare la lavorazione del merletto.

Forse non tutti lo sanno ma è in Italia la strada più bella del Mondo, proprio in questa meravigliosa località. Grazie ai suoi colori, Via Baldassarre Galuppi si è aggiudicata la terza posizione nella classifica delle strade più belle del Mondo. Tale classifica si trova su un importante sito inglese di compravendita immobiliare che ha usato un software di tracciamento oculare per rilevare quali scorci fossero più attraenti per l’occhio umano. Successivamente è stata selezionata una lista di 50 strade che sono state sottoposte ad un campione di partecipanti. Sono state premiate 20 strade, tra cui questa vivacissima via che ha attirato i partecipanti allo studio per 4,22 secondi grazie alla sua inestimabile bellezza.

Approfondimento

Acqua cristallina, sabbia bianca e paesaggio mozzafiato non sono ai Caraibi ma in questo paese facilmente raggiungibile senza aspettare agosto