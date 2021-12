Sono ore concitate tra gli italiani e il Fisco. Entro oggi 14 dicembre scade infatti il termine per pagare le rate del 2020 e 2021 della rottamazione ter e saldo e stralcio.

Tuttavia, proprio nelle ore in cui scriviamo migliaia di contribuenti sono in attesa di sapere se ci sarà o meno il rinvio dei termini dei pagamenti. Lo hanno chiesto alcune forza politiche in Parlamento e lo sperano i cittadini interessati da questi versamenti.

Vediamo di capire come stanno le cose e se è in arrivo l’attesissima proroga della pace fiscale e rinvio cartelle della rottamazione ter e saldo e stralcio.

Il primo rinvio della rottamazione ter

Come sappiamo, la prima scadenza era stata fissata al 30 novembre scorso. Poi nel corso del dibattito sul decreto fiscale (a ridosso del primo weekend di questo mese) ci fu la prima mini-proroga. Il termine ultimo fu portato al 9 di dicembre, ai quali si aggiungono i classici 5 giorni di “tolleranza” per il versamento. È così che spiega l’odierna scadenza del 14 dicembre.

A dire il vero alcune forze politiche avevano espresso le loro perplessità in merito al primo rinvio. In altri termini avevano considerato inadeguato il rinvio di soli 9 giorni.

Così avevano presentato degli emendamenti per portare al 31 dicembre (dal vecchio 30 novembre) il vecchio termine. Inoltre avevano proposto di spalmare il saldo su 4 rate trimestrali, di cui la prima rata entro la fine del 2021.

Di tutte queste proposte allora non se ne fece niente. Arriverà proprio in queste ore una qualche novità? Secondo alcuni addetti ai lavori la futura scadenza potrebbe essere spostata ad aprile 2022.

È in arrivo l’attesissima proroga della pace fiscale e rinvio cartelle della rottamazione ter e saldo e stralcio?

Dunque, potrebbe arrivare al fotofinish una possibile proroga dei termini, che darebbe ossigeno ai contribuenti a pochi giorni dalle festività.

Inoltre alcune forze politiche hanno chiesto di ammettere al beneficio della rottamazione anche i contribuenti che non rispettano la scadenza del 14. Oggi, infatti, chi non salda le rate passate decade dal diritto delle agevolazioni.

Ad ogni modo, l’obiettivo di medio termine delle forze politiche sembra essere quello di mettere in cantiere la rottamazione quater, per i ruoli 2018 e 2019, Tuttavia, inutile girarci intorno, si tratta prima di trovare le dovute coperture e risorse, altrimenti il Governo avrà le mani legati su questo fronte.

Le altre scadenze con il Fisco entro il 16 diembre

Le cartelle della rottamazione ter e saldo e stralcio non sono gli unici appuntamenti con il Fisco di questi giorni. Giovedì 16, infatti, milioni di italiani saranno chiamati a effettuare diversi versamenti, in particolare l’IMU. In merito al saldo 2021 dell’imposta sugli immobili, abbiamo già indicato (qui il link) tutti i modi per procedere.

Nello stesso giorno, inoltre, un’altra pioggia di tasse e imposte interesserà i contribuenti IVA mensili, alcuni autonomi, i sostituti d’imposta. Ancora, ci saranno i versamenti dovuti alle locazioni brevi, quelli legati al ravvedimento breve, ed altre ancora (qui al link l’elenco completo dei versamenti in scadenza).

