Per cominciare bene qualsiasi pranzo o cena l’antipasto è fondamentale. Non deve essere né troppo pesante né troppo leggero, il giusto equilibrio per preparare lo stomaco. Proprio per questo motivo soprattutto nel periodo natalizio scegliamo il prosecco e qualche tartina. Un abbinamento veloce da preparare che praticamente soddisfa quasi tutti.

Però se quest’anno vogliamo servire qualcosa di diverso ecco qualche idea. Non dobbiamo per forza ripiegare sulla comodità quando esistono cocktail gustosi veloci da preparare. Abbiamo già visto come preparare un delizioso e freschissimo cocktail alla frutta. Oggi scopriremo altri due drink e degli antipastini da abbinare.

Non il solito prosecco e tartine, ecco 2 idee sfiziose e veloci per antipasti e cocktail che spopoleranno

Il primo abbinamento di oggi prevede un cocktail all’albicocca e dei sacchettini di prosciutto. Le dosi per 4 persone sono:

45 gr di gorgonzola;

60 gr di mascarpone;

8 fette di prosciutto crudo;

8 fette di pane ai cereali;

4 gherigli di noci;

erba cipollina;

spumante brut;

150 ml di succo di albicocca;

150 ml di Aperol.

Procedimento:

Per il cocktail basterà versare in ogni flûte 20 ml di Aperol, 20 ml di succo di albicocca. Poi versiamo lo spumante freddo fino a riempire il bicchiere.

Per i sacchettini mischiamo mascarpone e gorgonzola in una ciotola. Possiamo anche comprare il gorgonzola già mischiato al mascarpone al supermercato. Dopodiché spalmiamo il composto sulle fette di pane.

Tritiamo grossolanamente le noci e mescoliamole al restante composto di gorgonzola e mascarpone. Riempiamo ogni fetta di prosciutto e chiudiamola a sacchetto, legandolo con l’erba cipollina. Serviamo ogni fetta di pane con un sacchettino poggiato sopra.

Per il secondo abbinamento abbiamo un drink all’amaretto con dei crostini con crema di fagioli. Ecco le dosi per 4 persone.

spumante brut extra dry;

liquore all’amaretto;

1 limone;

6 crostini o fette di pane;

160 gr di fagioli cannellini lessi;

rosmarino;

pomodorini secchi;

qualche fettina di aglio;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per il cocktail anche qui è semplicissimo, usiamo sempre la flûte per servirlo. Versiamo 20 ml di succo di un limone e 20 ml di liquore all’amaretto. Riempiamo il bicchiere con lo spumante brut.

Per i crostini possiamo usare quelli già pronti o tostare delle fette di pane. Frulliamo i fagioli in un mixer con il resto degli ingredienti ma dosiamo bene l’aglio. A seconda dei gusti ne metteremo un po’ di più o un po’ di meno. Quando il composto sarà morbido lo spalmiamo sui crostini. Posizioniamo qualche pomodorino secco per completare il crostino.

Quindi, non il solito prosecco e tartine, ecco 2 idee sfiziose e veloci per antipasti e cocktail che spopoleranno. Con uno di questi abbinamenti porteremo in tavola qualcosa di originale che stupirà tutti gli ospiti. Se vogliamo portare in tavola più opzioni ecco 3 idee assolutamente da copiare per degli antipasti veloci e gustosissimi con la pasta sfoglia.

