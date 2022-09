Al fine di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sul territorio, il contribuente ha sempre la possibilità di prenotare un appuntamento con un funzionario del Fisco. Ciò permette anche di evitare code e quindi anche delle lunghe attese.

E questo perché l’Agenzia delle Entrate offre ai cittadini, e tra l’altro anche agli intermediari abilitati, il servizio di prenotazione degli appuntamenti non solo via telefono e via web. È una procedura che possiamo svolgere anche con app muniti di smartphone.

Vediamo allora come funziona questo servizio di prenotazione appuntamenti. Esso è chiaramente molto utile quando il contribuente ha bisogno di esporre in presenza delle problematiche di natura fiscale che spesso possono essere anche complesse.

Come fissare e prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate

Nel dettaglio, al fine di prenotare con un funzionario un appuntamento, in un qualsiasi ufficio del Fisco, si può utilizzare l’app dell’Agenzia delle Entrate. Oppure si può chiamare da telefono fisso l’apposito numero verde. Oppure ancora, dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate. C’è una pagina web riservata proprio al servizio di prenotazione e di disdetta degli appuntamenti.

Ecco quindi come fissare e prenotare un appuntamento con il Fisco. Con la possibilità, dai tre canali sopra indicati, di effettuare la prenotazione in qualsiasi momento. E quindi 24 ore su 24. Precisamente, si ha la possibilità di selezionare la data e l’ora desiderata per l’appuntamento con il funzionario. Si può inoltre indicare il servizio per il quale il contribuente chiede l’assistenza in presenza.

Chi può fissare un incontro presso gli uffici del Fisco

Oltre ai contribuenti privati, come sopra accennato, possono prenotare gli appuntamenti con il Fisco pure gli intermediari abilitati. Precisamente, i commercialisti, i consulenti del lavoro e, tra l’altro, pure i CAF che hanno siglato con l’Agenzia delle Entrate un apposito protocollo d’intesa. Così come il servizio di prenotazione appuntamenti è accessibile pure per il professionista non firmatario di accordi.

In particolare, per i firmatari la prenotazione degli appuntamenti avviene sempre attraverso i servizi telematici. Con la durata di ogni appuntamento che è pari a un massimo di quindici minuti. Ma con la possibilità di prenotare, per lo stesso servizio o per servizi differenti, fino ad un massimo di quattro appuntamenti.

In più, per trovare gli uffici del Fisco, sempre dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ad accesso libero, c’è l’apposito motore di ricerca. Esso è facile da utilizzare in quanto nel form online sui servizi fiscali basterà inserire la provincia ed il comune di residenza.

