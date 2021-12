È arrivato un momento attesissimo dai fan di tutto il Mondo. Dopo il grande e inaspettato successo della prima stagione, torna su Netflix il cacciatore di mostri Geralt di Rivia con la seconda stagione di The Witcher.

La serie è ispirata alla saga di romanzi scritti dall’autore polacco Andrzej Sapkowski tra il 1990 e il 2016. Una storia intricata e ricca di personaggi nei quali è facile perdersi, se non si è abituati alla narrativa fantasy.

Per chi non ha visto la prima stagione della serie, ma anche per chi l’ha vista, abbiamo pensato che potesse essere utile un riassunto delle puntate precedenti. Ecco allora una breve guida a tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione di The Witcher ormai pronta a sbarcare su Netflix.

Una grande storia fantasy

Anzitutto, è bene ricordare l’ambientazione della serie. Tutto si svolge nel cosiddetto Continente, una terra ispirata all’Europa di epoca Rinascimentale, divisa in diversi regni in combutta tra loro. Su tutto aleggia l’ombra della guerra, portata nel Continente dall’impero di Nilfgaard. Proprio da qui viene Cahir, uno dei personaggi principali.

Questo guerriero è alla disperata ricerca di una giovane che pare avere poteri straordinari: Cirilla, nipote della regina Calanthe di Cintra, uno dei regni del Continente. Cintra è stata conquistata e distrutta dall’esercito Nilfgaardiano, condotto proprio da Cahir, per stanare la giovane principessa.

Cirilla, detta Ciri, è legata a doppio filo anche con i due protagonisti della storia: il cacciatore di mostri Geralt di Rivia e la potente maga Yennefer di Vergenberg. I tre sono uniti da un’antica profezia chiamata la Legge della Sorpresa. Geralt ha salvato il padre di Ciri, mentre è unito a Yennefer dalla magia del desiderio espresso a un mistico genio. Attorno a tutti questi, che sono i protagonisti, si muovono tanti altri personaggi come il bardo Ranuncolo, il nano Yarpen e il drago Borch.

Al momento, Yennefer è scomparsa dopo aver combattuto contro l’esercito di Nilfgaard al colle di Sodden, sprigionando tutto il suo immenso potere. Ciri e Geralt si sono invece trovati, dopo la fuga di lei da Cintra la notte dell’assedio subito e l’avventura con le driadi della foresta di Brokilon. La ragazza ha mostrato di possedere degli enormi e innati poteri magici e ha profetizzato la fine del Mondo, chiamata il Bianco Gelo.

La seconda stagione si apre proprio da questo incontro, che avrà conseguenze incredibili non solo sui personaggi della storia ma sull’intero Continente.