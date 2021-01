Oggi partono ufficialmente i saldi 2021 in tutte le città italiane e, in un momento come questo, risparmiare gioca davvero un ruolo fondamentale. Gli Esperti di moda di ProiezionidiBorsa mostrano che è impossibile trascorrere i prossimi mesi senza acquistare questi capi durante i saldi.

I capi fantasia e quelli comfort

Questo è il momento di fare affari e di catalizzare tutta l’attenzione verso alcuni precisi capi, venduti a prezzi vantaggiosi. È il momento di riempire i carrelli con gonne e pantaloni a quadri, ad esempio. La fantasia a quadri (anche nella variante tweed) ha letteralmente conquistato tutti. Questo è un tessuto prettamente invernale, che si declina in una miriade di varianti di colore e ampiezza di forme.

Ma è anche questo il momento di acquistare la tuta a poche decine di euro. Le ultime tendenze assicurano alla tuta un ruolo cardine in materia di outfit. Quello in voga è un modello ben preciso: felpa di tuta crop con cappuccio e pantalone morbido stretto in vita e alle caviglie.

Tali tendenze la vogliono abbinata con delle sneakers e un cappotto elegante. La maxi bag portata sulla spalla corona perfettamente il look.

Pullover, vestiti a kimono e pantaloni morbidi

È impossibile trascorrere i prossimi mesi senza acquistare questi capi durante i saldi. Tra questi, anche il pullover a mo di maglioncino, caldo oltre che bello. Le ultime tendenze vedono indossare il maglioncino in una taglia oversize come se fosse un vestito. Sotto il pullover una camicia, che intravediamo dal colletto, dalle maniche e dall’estremità inferiore del maglione. Un look impeccabile coronato da un bel paio di stivali.

La corsa allo shopping durante i saldi deve includere anche gli abiti a kimono. Vari brand li vendono ad un prezzo davvero accessibile e indossarli consente d’apparire eleganti e alla moda. In ultimo, i pantaloni morbidi. Non importa di che lunghezza o di che colore; i pantaloni morbidi con cinta stretta in vita sono i protagonisti indiscussi dei mesi invernali a cavallo tra 2020 e 2021.