Oggi sveliamo una piccola accortezza che potrebbe salvare la vita o i preziosi di ognuno di noi. Spieghiamo infatti perché bisogna fare un trucco semplice ed efficace per aumentare la sicurezza del proprio appartamento senza spendere una fortuna. Approfondiamo insieme come evitare seri danni alla propria abitazione.

Installare un allarme con poca spesa

Si sa, questo periodo è uno dei migliori per i rapinatori. Infatti questi ultimi approfittano del periodo compreso fra Natale e l’Epifania per aggredire i preziosi contenuti nelle case vuote.

Molti inquilini si fermano per le festività dai propri parenti, magari in un altro Comune o in un’altra Regione. Ma quale può essere la soluzione d’urto se non si ha la disponibilità di installare un sistema di sorveglianza adeguata? Oggi lo spieghiamo noi con un trucco semplice ed efficace per aumentare la sicurezza del proprio appartamento senza spendere una fortuna.

Un semplice dispositivo

Si tratta di mettere in ogni possibile entrata un allarme porta finestra. Questo dispositivo è da posizionare all’interno e all’esterno della finestra con due magneti messi da entrambe le parti. Quando viene aperta emette un suono prolungato e fastidioso che metterà in difficoltà i ladri che tentano di entrare e si farà notare dai vicini che in caso potranno chiamare la polizia per intervenire in tempi brevi. Per evitare allarmismi indesiderati possono essere attivati e disattivati a proprio piacimento.

Oggi abbiamo parlato di una leggerezza che potrebbe portare a furti o a intrusioni nella propria abitazione. Questo piccolo e semplice accorgimento, infatti, potrebbe evitarci situazioni spiacevoli.

