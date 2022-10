Come fare una sfiziosa torta salata con prosciutto e formaggio senza uova

La torta salata prende vita da un rotolo di pasta sfoglia o brisé. Basta disporlo all’interno di una teglia, farcirlo a piacere e la magia è fatta, anche per i meno abili in cucina. In men che non si dica abbiamo un piatto pronto, che sia la cena oppure un delizioso antipasto. Quindi, quando abbiamo poco tempo, fame e voglia di qualcosa di goloso senza fare un grosso strappo alla dieta, ecco che la torta salata arriva in nostro soccorso.

Per farcirla possiamo usare tantissimi ingredienti, anche quel poco che spesso alberga nel nostro frigo. Le verdure, per esempio, potrebbero essere un’ottima idea e, al di là dei soliti spinaci, potremmo usarne altre di stagione. Per esempio, i funghi, i broccoli, le verdure a foglia verde ripassate in padella e la zucca che, vista la grandezza, possiamo usare anche per preparare un contorno gustoso e light.

Altri ingredienti spesso usati sono salumi e formaggi, che saranno proprio i protagonisti dell’articolo di oggi. Infatti scopriremo come fare una sfiziosa torta salata con prosciutto e formaggio, ma senza usare le uova, un’accoppiata vincente ma in versione più gourmet.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia o brisé di forma rettangolare;

100 g di prosciutto cotto;

100 g di scamorza affumicata;

150 g di ricotta;

pepe nero in polvere q.b.;

timo essiccato q.b.;

semi di sesamo q.b.;

acqua o latte q.b.

Come fare una sfiziosa torta salata con prosciutto e formaggio in versione gourmet

Iniziamo il procedimento facendo sgocciolare la ricotta per qualche minuto, in modo che diventi più asciutta. Poi lavoriamola con una forchetta mescolandola a del pepe nero e a del timo essiccato, fino a renderla una crema omogenea.

A questo punto srotoliamo la pasta sfoglia o brisé di forma rettangolare e spalmiamo la crema ottenuta su tutta la superficie, cercando di non arrivare ai bordi. Procediamo condendo solamente metà rettangolo di pasta sfoglia/brisé, stendendo prima le fette di prosciutto cotto e dopo la scamorza affumicata tagliata sottilmente.

Dopo, richiudiamo sovrapponendo l’altra metà di pasta soglia/brisé e sigilliamo i bordi schiacciandoli delicatamente tra di loro. Per completare spennelliamo la superficie con dell’acqua o del latte e poi lasciamo cadere dei semi di sesamo.

Infine cuociamo in forno ventilato a 180 gradi o statico a 200 per circa 30-35 minuti. Serviamo la torta salata ancora ben calda e filante e abbiniamoci un vino rosato e frizzantino.

Lettura consigliata

Una ricetta veloce per cucinare peperoni gratinati al forno come contorno