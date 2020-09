Tutti noi, presi dal bailamme quotidiano, spesso non abbiamo una idea chiara della direzione che sta prendendo la vita! Si continua a rimanere in sella alla bicicletta, pedalando come dei forsennati per non perdere l’equilibrio, ma dimenticando la meta che si desidera raggiungere.

Settembre è il mese giusto per porsi 8 domande che ti consentiranno di prosperare finanziariamente.

Settembre è il mese ideale per analizzare lo stato dell’arte e gli obiettivi da raggiungere. In questo articolo faremo chiarezza su come diventare più consapevoli in ambito finanziario.

Spesso ragionando in termini generali (la classica affermazione “vorrei avere più soldi”) non si riesce ad avere una visione dettagliata che ci consenta di definire gli obiettivi di miglioramento.

Analizza la tua situazione patrimoniale

Devi suddividere la vita finanziaria in un numero ristretto di settori, e agire localmente su ognuno di essi. Individuando lo stato attuale, ci si renderà conto delle aree che hanno maggiormente bisogno di un intervento e sarà più semplice pianificare consapevolmente le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

Attribuisci un punteggio da 0 a 10 ad ognuna delle 8 domande.

Alla fine emergerà con chiarezza il livello in soddisfazione in ciascuna area presa singolarmente.

Le 8 domande che ti consentiranno di prosperare finanziariamente

Sei soddisfatto del tuo conto in banca?

Le risorse finanziarie che possiedi ti consentono di condurre lo stile di vita che desideri e di offrire serenità alla tua famiglia.

Visto in prospettiva, come giudichi l’ammontare del tuo patrimonio.

Hai l’abitudine di risparmiare?

Hai abbastanza soldi da parte per far fronte agli imprevisti?

Il tuo rapporto con il denaro è sereno o ansiogeno?

I tuoi acquisti sono commisurati alle tue finanze?

Cerchi qualche modo per investire il denaro e farlo fruttare in modo oculato.

Cosa fare adesso?

Una volta compilate le risposte è tempo di tirarsi su le maniche e darsi da fare. Sviluppare una strategia che consenta di raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile agendo in primis sulle aree più carenti.

È importante anche riflettere su cosa ti ha impedito finora di raggiungere i risultati soddisfacenti: quali sono stati gli ostacoli e impedimenti, gli errori e le mancanze! Questo non per fustigarsi e deprimersi, anzi devono essere uno stimolo a non commettere gli stessi sbagli del passato.

