È il luogo perfetto dove andare una giornata sulla neve in Campania e ricchissimo di opportunità

Sebbene la neve ci ricordi le montagne della Valle d’Aosta e del Trentino, anche al Sud possiamo trovare scenari simili. Basterà andare in Campania e visitare uno dei luoghi più belli dell’intera regione. Ecco di quale stiamo parlando e cosa ci aspetta.

Il Sud Italia è famoso per il clima mediterraneo e le sue magnifiche spiagge. Tuttavia, potrebbe sorprenderci per l’eterogeneità del suo territorio. Pensando alla Campania, infatti, potremmo scoprire con nostra grande sorpresa che vi sono dei posti ideali in cui passeggiare sulla neve. Una destinazione in particolare sembra perfetta in inverno, per le famiglie coi bambini o per chi vuole semplicemente rilassarsi in mezzo alla natura.

È il luogo perfetto dove andare in inverno e non è lontano da Napoli

Chi volesse trascorrere un weekend o una giornata alternativa potrebbe dirigersi verso il Parco Regionale del Matese. Più di 30.000 ettari di pura natura si estendono tra la provincia di Caserta e il beneventano. Il parco si può raggiungere benissimo anche dal capoluogo campano, in meno di due ore di auto. Ad accoglierci c’è una strepitosa vista delle sontuose montagne circostanti. Le cime più alte sono il Monte Miletto coi suoi 2.050 metri e il Gallinola, che sfiora i 2.000. Ma la vera chicca del luogo è forse l’omonimo lago, di grande attrattività turistica e percorribile in canoa.

Cosa fare qui

Il Parco del Matese è il luogo perfetto dove andare per vivere momenti indimenticabili, da soli o accompagnati. Attorno al lago si possono effettuare intriganti escursioni, coccolati dalle montagne. I sentieri sono ben segnalati, ma si consiglia comunque di farsi accompagnare da una guida esperta. L’inverno è la stagione perfetta per assaporare tutta la magia del luogo. I monti e le vallate si riempiono di una soffice coltre bianca. La neve trasforma completamente il paesaggio e rende felici i piccini e gli appassionati di sport.

Nella zona ci sono poi borghi suggestivi tutti da scoprire. Campitello Matese è uno dei più affascinanti, con le sue piste sciistiche e gli alberghi nei quali alloggiare. Allo stesso modo interessanti sono Letino, col suo castello, e Prata Sannita, dall’atmosfera quasi irreale. Il Parco del Matese è un’esperienza unica, che ci permetterà di allontanarci almeno per un istante dalla solita quotidianità.

Come si arriva

Per raggiungere il parco da Nord bisogna percorrere l’autostrada e imboccare l’uscita per Caianello. Successivamente si prosegue sulla statale Telesina, quindi si esce a Dragoni e si continua verso Castello del Matese. Da Sud, invece, dovremo prendere l’uscita Caserta Nord. Una volta giunti fin qui, non sarà difficile arrivare a destinazione. Dal Lago Matese, poi, si dovrebbero raggiungere con facilità anche gli altri punti d’interesse e i vari borghi della zona.