Per il diritto all’assegno sociale la vedova potrebbe essere avvantaggiata rispetto alla coniugata

In molti casi, soprattutto per le donne, avere l’assegno sociale è l’unica possibilità di percepire una pensione. Ma se si ha un coniuge che percepisce pensione o redditi da lavoro la cosa diventa quasi impossibile. E proprio per questo motivo la vedova è avvantaggiata rispetto alla donna coniugata, anche se percepisce la pensione di reversibilità. Vediamo il perché nel prossimi paragrafi.

L’assegno sociale INPS è una prestazione economica che è riconosciuta a chi, al compimento dei 67 anni, non ha diritto alla pensione. Ma per averne diritto si deve versare anche in una situazione di disagio economico. E, quindi, è necessario rispettare i limiti di reddito personali e coniugali imposti annualmente dalla normativa. Proprio per questo motivo, nella maggior parte dei casi per le donne coniugate è più difficile vederselo riconoscere. Per avere diritto all’assegno sociale la vedova, infatti, potrebbe avere dei vantaggi in più.

I redditi personali si sommano a quelli coniugali

Per avere diritto all’assegno sociale INPS non basta avere un reddito personale basso. E, quindi, non è sufficiente dimostrare di non avere entrate. Se si ha un coniuge che guadagna abbastanza da permettersi di mantenere la moglie, a quest’ultima l’assegno sociale non viene riconosciuto. Perchè oltre al reddito personale viene preso in considerazione anche quello coniugale.

Per il 2022 i limiti che non devono essere superati sono:

i redditi personali non devono superare i 6.085,43 euro;

i redditi coniugali non devono essere più alti di 12.170,86 euro.

Ma l’assegno sociale intero spetta solo al soggetto che ha un reddito proprio pari a zero e reddito coniugale pari all’importo annuo dell’assegno sociale. In tutti gli altri casi l’importo dell’assegno è dato dalla differenza dell’importo annuale dell’assegno sociale e il reddito percepito.

I redditi coniugali sono dati dalla somma dei redditi personali e quelli del coniuge. Va da se che se si ha un coniuge che prende una pensione o ha uno stipendio difficilmente il beneficio è riconosciuto.

Per avere diritto all’assegno sociale la vedova potrebbe essere avvantaggiata

In questo caso, la vedova, rispetto alla coniugata potrebbe essere avvantaggiata. Anche se percepisce la pensione di reversibilità. Perché di pensione di reversibilità percepirà solo una quota pari al 60% di quella che avrebbe percepito il marito in vita. E quindi, un importo decisamente più basso. Che potrebbe farla rientrare nel diritto dell’assegno sociale che, magari, con il marito in vita non le sarebbe spettato.

Ma questo, ovviamente, accade solo in alcuni casi. Se la pensione di reversibilità percepita è molto alta, infatti, l’assegno sociale non spetta.