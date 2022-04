I libri sono dei compagni fedeli di cui fidarsi e innamorarsi tutti i giorni. Ogni storia, infatti, contiene un suo significato, una sua psicologia e un brandello dell’animo dell’autore, che si regala al lettore con autenticità. Data l’importanza della letteratura, quindi, dovremmo anche saper scegliere i giusti libri da cui farci accompagnare. E, durante alcune giornate di pioggia, potremmo sicuramente selezionare alcuni romanzi che possano tenerci compagnia.

Questi 3 romanzi meravigliosi ci rapiranno come non mai, permettendoci di passare un fine settimana all’insegna della cultura

Ci sono spesso romanzi e scritti davvero eccellenti che però non tutti conoscono. Si tratta di una letteratura forse ancora di nicchia, ma davvero eccezionale a cui vale la pena approcciarsi. In questa lista ritroviamo, ad esempio, Oranges Are Not The Only Fruit di Jeanette Winterson. Questa magistrale autrice inglese offre al Mondo un’autobiografia basata su uno schema geniale, mentre racconta della sua storia dall’infanzia all’età adulta. Nel romanzo, troveremo la travagliata storia della famiglia di Jeanette e, soprattutto, la scoperta della sua omosessualità. I drammi, la consapevolezza di sé, la voglia di libertà e il bisogno di essere se stessa rapiranno i lettori come mai prima d’ora.

Sono proprio questi i 3 libri perfetti da leggere per trascorrere in totale relax questo weekend piovoso e freddo aspettando le belle giornate

Passiamo ora a una vera e propria chicca che ci porterà direttamente in Francia. In questo caso, stiamo parlando de L’ombra del sole di Christelle Maurin. Il giallo ambientato a Versailles ci mostra l’omicidio di una donna nella corte di Luigi XIV. Seguiremo, grazie ai dettagli forniti dall’autrice, ogni singolo passo dell’ispezione. Verremo trasportati in una ricerca del colpevole, mentre altri omicidi si susseguiranno, incessantemente, con stesse modalità e vittime simili tra loro. Il gioco che unisce il passato al presente avvolge in modo incredibile questo scritto eccellente che non potrà in alcun modo lasciarci indifferenti. Infine, presentiamo un altro piccolo gioiello della letteratura contemporanea. Stiamo parlando di La signora del miele scritto da Fanny Buitrago. Dalla Francia, passiamo ora in Colombia, in un piccolo paesino dove conosciamo la protagonista del romanzo, Teodora Vencejos.

La giovane dovrà servire senza fiatare il figlio della matrigna, Galaor. Dopo qualche anno i due si sposano, finendo a vivere a Madrid. Qui, avvicinandosi all’arte culinaria, Teodora scoprirà un mondo completamente nuovo, ritrovando soprattutto l’amore verso se stessa. Il romanzo, infatti, insegna ad apprezzarsi, a volersi bene e a valorizzarsi. Dunque, sono proprio questi i 3 libri perfetti da sfogliare durante queste giornate piovose. In attesa della primavera e del ritorno del sole, queste storie ci travolgeranno come non mai e ci faranno trascorrere un fine settimana immersi nella letteratura.

Approfondimento

Un libro indescrivibile che ha fatto la storia e che tutti dovremmo assolutamente leggere