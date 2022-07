In questi mesi estivi molti di noi passano le vacanze o i giorni del fine settimana al mare ed in spiaggia. Per quanto amiamo stare in costume per prendere il sole e fare il bagno, molte di noi amano anche mantenere la classe e lo stile. Se seguiamo i giusti consigli potremo essere affascinanti ed eleganti anche al mare. Oggi vogliamo parlare di una moda che nell’ultimo anno è esplosa e ha conquistato diverse località. Vedremo perché è il cappello preferito dalle dive questo modello comodissimo e fresco.

Una moda che parte da lontano

Le mode, si sa, sono volubili e mobili e vanno, vengono e ritornano. Basti pensare alle calzature che quest’anno sono impazzate e a quanto siano diverse da quelle degli anni scorsi per comprenderlo. Quest’anno abbiamo visto modelli davvero appariscenti ed eccessivi, con tacchi vertiginosi. Anche per i cappelli vale lo stesso.

Se fino all’anno scorso erano molto comuni Panama e pagliette, berretti da baseball e bandane, quest’anno è l’ora dei bucket hat. Questo nome inglese è un modo alternativo per chiamare il classico cappello da pescatore che copre le orecchie con la sua forma un po’ spiovente. L’origine di questa moda nasce nelle periferie statunitensi, quando gli appartenenti al movimento dell’hip hop lo indossavano anche per nascondere gli occhi dagli sguardi indiscreti. Quando i marchi sportivi se ne sono accorti lo hanno proposto con loghi più o meno grandi. Ed è da qui che la moda si è allargata e lo ha portato sino alle passerelle.

È il cappello preferito dalle dive al mare o in città per difenderci dal sole

Grazie a dive come Kylie Jenner e Billie Eilish questo modello è stato sdoganato anche in città. Ed è così che negli ultimi mesi è apparso anche in spiaggia, spesso portato da attrici famose. Grazie alla sua forma il cappello in questione protegge dalla luce e dai raggi solari il viso e le orecchie. È perfetto, perché ripara dal sole senza farci sudare. L’importante è sceglierlo in un tessuto naturale come il cotone o il rayon. Se vogliamo essere alla moda anche quando andiamo in spiaggia possiamo scegliere un cappello da pescatore, in colori glamour e brillanti come il rosa o il giallo fluo. Un’opzione molto modaiola è quella trasparente in plastica proposta da diverse case di moda. Un’altra opzione è il modello coloratissimo realizzato con la tecnica di tintura dei tessuti del tie dye.

Lettura consigliata

Esalta il décolleté e non segna i rotolini sui fianchi questo abito perfetto anche oltre la 46