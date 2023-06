Al termine di una settimana che ha visto il Ftse Mib chiudere in frazionale rialzo, ci sono state azioni che hanno segnato i nuovi massimi storici con una capitalizzazione superiore al miliardo di euro. BFF Bank è stato l’unico titolo con così elevata capitalizzazione ad avere conseguito questo importante traguardo. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili questo titolo azionario.

I punti di forza e di debolezza del titolo

I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori e l’attività dell’azienda è particolarmente redditizia. BFF Bank, poi, è sottovalutato dal punto di vista di multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili a 9,39 per l’esercizio in corso e 8,29 per l’esercizio 2024, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi.

Con un rendimento superiore all’8%, poi, la società è tra quelle con aspettative di dividendo relativamente elevate. Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Il prezzo obiettivo medio, però, esprime una sottovalutazione inferiore al 10%.

Tra i punti deboli registriamo una debole crescita prevista dell’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda. Infine, in passato, il gruppo ha spesso deluso gli analisti generando cifre dell’attività inferiori alle aspettative.

Azioni che hanno segnato i nuovi massimi storici: fin dove potrebbero spingersi le quotazioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 9,80 euro, in ribasso dell’1,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve le quotazioni si stanno avvicinando al punto di inversione in area 10,25 € dove la probabilità che lo scenario cambi è più elevata. Tuttavia, dopo tanto salire e con gli indicatori in ipercomprato, un ritracciamento non sarebbe affatto male. Permetterebbe, infatti, di puntare a livelli ancora superiori. L’importante è che venga rotto al ribasso il supporto in area 9,63 €.

Time frame settimanale

Nel medio/lungo periodo il potenziale rialzista di BFF Bank è enorme. Come si vede dal grafico, infatti, i punti di inversione ribassista potrebbero andare a collocarsi in punto con potenziale rialzista di oltre il 20%, 50% e 100%. Tutto bene, quindi?

Lo scenario potenzialmente esplosivo deve prima trovare la sua conferma che potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 9,826 €. Settimana prossima, quindi, potrebbe essere decisiva per capire il futuro di medio/lungo periodo di BFF Bank.

Letture consigliate

Altro che mele, è questo il frutto più sano del Mondo secondo la scienza

Amerete questo frutto esotico, perfetto per la tintarella estiva grazie a tutti i suoi benefici effetti