Le rose sono splendide ed amate da tutti. Forse non tutti sanno che è possibile far crescere le rose in casa in modo molto semplice. Oggi, infatti, vogliamo mostrare come far crescere e fiorire le rose da frutta e verdura.

Primo metodo

Bagnare il fondo del gambo di una rosa con del miele, prendere una patata e piantare la rosa perfettamente al suo centro. A questo punto, trasferire in un vaso con un po’ di terriccio la patata e ricoprirla con altro terriccio fino all’orlo del vaso. Tagliare le foglie e recidere la rosa rimuovendone il bocciolo. Bagnare il terriccio con uno spruzzino ed attendere. Nel giro di qualche giorno, crescerà una nuova rosa, perché il miele ha il potere di stimolare le radici, mentre la patata funge da fertilizzante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Secondo metodo

Prendere una rosa e recidere in senso obliquo il bocciolo e parte del gambo. Scegliere la parte del gambo che ha ancora un germoglio e metterla da parte. Prendere una foglia di aloe vera, tagliarne un pezzetto lungo circa 5 centimetri e piantare il gambo con germoglio al suo interno nella polpa. A questo punto, prendere un vaso con del terriccio e mettere il pezzetto di aloe con il gambo al suo centro, compattando intorno ad esso il terriccio. Bagnare il terriccio con uno spruzzino e, dopo poco tempo, vedremo crescere e sbocciare le nostre rose.

Terzo metodo, con la banana

Prendere una rosa e recidere, anche in questo caso, in senso obliquo il bocciolo e parte del gambo. Prendere una banana e piantare il nostro gambo al centro di questa. Trasferire la banana in un vaso che possa contenerla e che ha già al suo interno del terriccio e coprirla del tutto. Dovrà spuntare soltanto un pezzetto di gambo, quindi vaporizzare con dell’acqua e, nel giro di due settimane, vedremo apparire le radici.

Quarto metodo per far crescere una rosa

Ricavare un pezzetto di gambo lungo quanto una spanna recidendo in senso obliquo il gambo della rosa e rimuovendone il bocciolo. Rimuovere le foglie in eccesso e tagliare un quarto di barbabietola. Con la punta di una forbice creare un buco nella sua polpa e piantare all’interno di esso il pezzo di gambo. Mettere la barbabietola al centro di un vaso con del terriccio e coprire con altra terra la barbabietola e parte del gambo. Vaporizzare con abbondante acqua: in circa due settimane, compariranno le radici e dopo poco tempo crescerà una bella rosa.

Abbiamo visto come far crescere e fiorire le rose da frutta e verdura: questi sono quattro metodi molto semplici da mettere in pratica.

Approfondimento

I migliori modi di seccare le rose per un fiore senza tempo