Un metodo naturale per scacciare le mosche.

Gli insetti sono compagni costanti delle nostre uscite all’aperto. Soprattutto d’estate sembra che questi esserini siano onnipresenti.

E pochi insetti risultano più fastidiosi delle mosche, un animale che si trova a tutte le latitudini, e che ormai infesta le nostre case sia in campagna che in città.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Purtroppo molti di noi si sono rassegnati all’uso di insetticidi chimici o repellenti artificiali. Ma spray topici, candele alla citronella e carta collosa spesso non funzionano, o non le abbiamo sotto mano proprio quando ci servirebbero di più.

Ma lo sapevi che esiste un metodo molto più semplice per tenere alla larga le mosche?

Come la maggior parte degli insetti, le mosche hanno un senso della vista molto sviluppato e pare che abbiano preferenze molto precise in fatto di colori.

Secondo recenti studi la chiave per tenere alla larga questi indesiderati ospiti si troverebbe nell’uso dei colori giusti, sia nel vestiario che sulle pareti di casa.

Ma quali sono i colori che non piacciono alle mosche?

Quali colori non piacciono alle mosche

Un gruppo di studiosi dell’Università della Florida si è messo al lavoro per rispondere a questa domanda, e i risultati sono sorprendenti.

Pare che le mosche abbiano una vera passione per il blu. Secondo la recente ricerca dell’Università della Florida, infatti, le mosche sarebbero attratte dal blu tre volte di più rispetto a qualsiasi altro colore. Tenetelo a mente al prossimo picnic, non portatevi una tovaglia blu se non volete servire un banchetto a tutte le mosche del circondario!

Ma la buona notizia è che le mosche detestano il colore giallo. Pare che non gli piaccia posarsi su superfici di questo colore, e che lo evitino attivamente quando ne hanno la possibilità. I colori che non piacciono alle mosche sarebbero quindi tutti i toni del giallo. Quando dovrete ridipingere le pareti della vostra stanza, scegliete un bel giallo acceso, e finalmente le mosche vi lasceranno in pace.