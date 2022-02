Occuparci personalmente di creare prodotti di bellezza o per le pulizie casalinghe non è solo un modo per rispettare l’ambiente. È il sistema migliore per risparmiare sulla spesa settimanale.

In commercio esistono molti prodotti certificati come naturali. Farli da noi è la maniera più sicura per escludere la presenza di conservanti, coloranti o solventi che potrebbero causare allergie e minare la nostra salute.

Pochi ingredienti per molti prodotti

Molti potrebbero pensare che acquistare un prodotto finito sia più conveniente rispetto alla spesa che si affronta per ogni singolo ingrediente. È facile tagliare drasticamente il budget della spesa se prepariamo cosmetici e profumi in casa. Bastano piccolissime quantità di prodotto.

Prendiamo l’aloe vera per esempio. Potrebbe costare di più rispetto a un mascara che troviamo in profumeria. Ma con l’aloe possiamo creare tanti prodotti.

Utilizzando l’aloe vera insieme a un olio vegetale e alla cera d’api, aggiungendo le pastiglie di carbone o il cacao come coloranti, si ottiene un mascara totalmente naturale. Il gel di aloe si utilizza oltre che per cosmesi anche per lenire le scottature, per le punture di insetti, per le gengive infiammate. È un ottimo prodotto per rinforzare i capelli e dare sollievo alle mani screpolate. Con un solo prodotto siamo in grado di sostituirne tanti.

Anche il gel di aloe può essere ottenuto attraverso un procedimento casalingo molto semplice.

È necessario tagliare le foglie esterne, sbucciarle e con un cucchiaio estrarre il gel di cui sono ricche.

Aggiungendo vitamina C e vitamina E in polvere e frullando il tutto otteniamo un prodotto naturale dalle importanti proprietà terapeutiche.

È facile tagliare drasticamente il budget della spesa ottenendo cosmetici e profumi ma anche sapone senza soda e per lavatrice, con gli stessi ingredienti

L’olio vegetale, insieme agli oli essenziali, sono componenti che possiamo utilizzare per ogni genere di prodotto. Uniti ad acqua distillata diventano profumi ecologici di cui possiamo modificare la fragranza scegliendo quella che preferiamo. La totale assenza di alcol evita irritazioni della pelle o allergie.

Il fai-da-te potrebbe essere come un gioco ed è necessario avere l’approccio giusto per cambiare le nostre abitudini.

L’olio vegetale e gli oli essenziali uniti al sapone di Marsiglia ci danno un sapone fatto in casa senza saponificare e senza utilizzare la soda caustica potenzialmente pericolosa.

Il sapone di Marsiglia contiene già olio d’oliva e facendolo bollire in acqua calda con l’aggiunta di oli essenziali profumati e bicarbonato può dare vita a un detersivo di qualità.

Non è solo l’ambiente a ricavare vantaggi da prodotti come questi. Anche la lavatrice avrà una vita più lunga.

L’aceto di vino bianco può sostituire l’ammorbidente perché è in grado di agire sui tessuti delicatamente e l’odore sparisce durante il lavaggio. Anche qui l’aggiunta di oli essenziali renderà i vestiti profumatissimi.