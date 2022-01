Se controlliamo attentamente il nostro bilancio familiare ci accorgiamo che la spesa per l’acquisto dei prodotti per le pulizie occupa una posizione rilevante.

Per risparmiare dovremmo agire su due fronti. Sprecare il meno possibile imparando a dosare i detersivi quando li adoperiamo e approfittare delle offerte per acquistare con un rapporto-qualità prezzo ottimale.

Le scritte sulle targhette contengono informazioni preziose, se non le leggiamo non possiamo conoscere l’effettiva composizione del prodotto e l’efficacia.

Comportamenti in casa

Uno dei primi passi da fare, oltre a risparmiare sulla spesa dei detergenti, è quello di scegliere i prodotti multiuso. Uno sgrassante, in genere, è in grado di pulire un piano cottura ma anche un pavimento. Non è necessario avere due prodotti specifici, a meno che il tipo di pavimento non richieda un trattamento particolare come il parquet.

Molto importante è dosare la quantità di detersivo che utilizziamo per le varie faccende.

Quando lo versiamo in un secchio o lo spruzziamo sulle superfici, difficilmente prestiamo attenzione all’esatta quantità. Controllando le etichette o informandoci sul prodotto potremmo accorgerci che si tratta di uno sbaglio grossolano.

Anche quando utilizziamo la lavatrice questi comportamenti si ripetono.

Oltre a risparmiare sulla spesa dei detergenti, evitiamo gli sprechi imparando a dosare il detersivo per la lavatrice

Utilizzare la giusta quantità di detersivo e di ammorbidente quando facciamo il bucato permette di risparmiare sui consumi e allunga la vita dell’elettrodomestico.

Aumentare le dosi non significa avere capi più puliti, anzi potremmo creare degli aloni e rovinare i tessuti.

Se in casa abbiamo acqua ricca di calcare allora è giusto utilizzare una quantità maggiore di detersivo, al contrario se abbiamo acqua leggera dobbiamo usarne di meno.

Facendo un lavaggio a vuoto possiamo capire se la quantità di detersivo che impieghiamo di solito è giusta oppure no. Se dal cestello avvertiamo cattivi odori, allora i residui di detersivo sono maggiori di quanto dovrebbero essere. Certe volte i detersivi che costano meno hanno proprietà inferiori e dobbiamo aumentare le dosi per avere un pulito soddisfacente. Spendere qualcosa in più per comprare prodotti di qualità, alla lunga potrebbe farci risparmiare.

Leggere attentamente le etichette e utilizzare i dosatori è importante.

Le quantità di detersivo da utilizzare sono facili da memorizzare. Sono 50 ml per lavatrici fino a 5 kg, 80 ml per lavatrici fino a 8 kg, 100 ml per lavatrici oltre i 10 kg.

