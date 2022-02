Spesso dei piccoli problemi come la vista meno acuta, i dolori alla schiena o i reumatismi a mani e piedi possono causarci difficoltà nella vita quotidiana. A settanta anni la vita è ancora attivissima e persino frenetica quindi non bisogna lasciarsi ostacolare da problematiche assolutamente risolvibili. In questo articolo riporteremo esempi di oggetti che ci semplificano la vita ed eliminano alcune fastidiose difficoltà.

Dopo i 70 anni la vita potrebbe essere più semplice per chi ha problemi di vista, mal di schiena o artrite grazie a questi oggetti

Il gancio per i bottoni è un attrezzo veramente economico e maneggevole che consente di abbottonare una camicia o un maglioncino molto rapidamente anche con bottoni molto piccoli. Si tratta di un uncino con un’impugnatura ergonomica. A questo punto si passa il gancio prima attraverso l’asola e si va a mettere il cappio attorno al bottone. Si tira fuori dall’asola ed il gioco è fatto.

Le App organizer per medicine

Oltre o in sostituzione del solito portapillole possiamo scaricare una delle tante App gratuite per la somministrazione di farmaci. Queste applicazioni sono intuitive e comportano la programmazione di una sveglia per ricordare l’assunzione di un farmaco. Uno studio sociologico dell’Università di Sidney ha persino dimostrato come i pazienti che avevano un’app per le medicine sul loro smartphone, fossero più regolari nel seguire una terapia.

Il Trova chiavi

Si tratta di un dispositivo grande come un gettone che si inserisce nell’anello delle chiavi di casa o dell’auto. Quando non troviamo il mazzo di chiavi possiamo azionare il diffusore dei suoni del trova-chiavi direttamente da smartphone. Se non fossero nelle vicinanze ci sono modelli con rilevatore GPS che ci indicheranno su una mappa l’esatta posizione delle chiavi.

La pinza telescopica

Il mal di schiena è una gran brutta compagnia a qualsiasi età, a 20 come a 70 anni. Se si ha difficoltà a chinarsi, a pochi euro troviamo delle pinze con manico allungabile. Questo attrezzo ci consente di raccogliere da terra ciò che ci è caduto ma anche di prelevare da scaffali alti della cucina, scatole di pasta, barattoli etc.

Tastiera ad alto contrasto

In commercio esistono delle tastiere ad alto contrasto e con caratteri grandi per ipovedenti. Questi dispositivi possono renderci la vita più semplice soprattutto non dovremo più avvicinare il naso alla tastiera per trovare il simbolo della chioccola. Usare la tecnologia quando serve offre veramente una grande mano nelle incombenze quotidiane. Lo smartphone ormai, è un compagno fidato per tutti noi. Se temiamo di dimenticare dove abbiamo parcheggiato l’auto, possiamo affidarci alla fotocamera del nostro telefono e scattare una foto. Nei grandi parcheggi in cui non sono contrassegnati i settori con delle lettere, una foto può veramente salvarci da piccole dimenticanze.

Dopo i 70 anni la vita potrebbe essere più semplice, utilizzando oggetti furbi e innovazioni tecnologiche.

