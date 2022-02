Si sa, spesso si cucinano le stesse cose un po’ per abitudine, un po’ per pigrizia e a volte per mancanza di tempo. Quando, però, si vuole cambiare per stuzzicare l’appetito, magari in un periodo particolare, ecco che si va a sfogliare un ricettario e magari si chiede consiglio a mamme, nonne e anche amici. Se si ha il tempo di andare a comprare gli ingredienti, i piatti anche elaborati non saranno un problema.

Può capitare, però, di arrangiarci con ciò che abbiamo in casa, facendo lo stesso una bella figura con un piatto saporito e sostanzioso. Ciò che in quelle occasioni viene meglio è una torta salata, in cui mettere verdure, uova, resti di mozzarella o formaggio, oppure un buon primo piatto, anche semplice. Ottima idea, inoltre, sono le polpettine, magari con un’insalata di contorno. Anche le crocchette di patate o cavolfiore sono un piatto salvacena, e si potrebbero cuocere in padella oppure in forno. Tra le tante ricette ce n’è una in cui possono essere sfruttati degli avanzi di formaggio e prosciutto. Uniti ad altri ingredienti il risultato sarà davvero invitante.

Le crocchette di patate o cavolfiore fritte o al forno sono appetitose ma proviamo queste con besciamella e una mela

Ingredienti per 4 persone:

40 g di farina;

400 ml di latte;

50 g di burro;

una mela piccola;

100 g di gorgonzola;

50 g di prosciutto crudo;

un uovo;

pangrattato;

noce moscata;

sale e pepe.

Innanzitutto bisognerà preparare la besciamella. In un pentolino sciogliere il burro, unire a poco a poco la farina, mescolando, e poi il latte. Continuare a girare fino a quando il composto diventerà denso, poi spegnere il fuoco e grattugiarvi la noce moscata. Ottenuta la besciamella, unirvi sale, il pepe, il gorgonzola, le striscette di prosciutto e una mela grattugiata. Dopo averlo amalgamato, stendere l’impasto in una teglia e tenere in frigo per almeno un’ora.

Trascorso il tempo, formare delle crocchette con le mani o con due cucchiai, passarle nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Si possono cuocere in forno a 200 gradi per una decina di minuti, oppure possono essere fritte in padella. Se si vuole preparare questo piatto per il giorno seguente, basterà conservare l’impasto in frigo anche una notte, oppure si possono congelare le crocchette nei sacchetti appositi dopo averle impanate. Gustose e semplici, permettono di riciclare alcuni avanzi e di variare il menù serale.